Google y Universal Music se han unido para desarrollar una herramienta que permita crear canciones con Inteligencia Artificial (IA) de forma leg√≠tima y que estos usuarios compensen a sus creadores por los derechos de autor, seg√ļn Financial Times.

En los √ļltimos meses, este sello discogr√°fico ha mostrado su preocupaci√≥n porque esta tecnolog√≠a viole el 'copyright' del contenido de su cat√°logo y as√≠ se lo hizo saber el pasado mes de abril a Spotify y Apple.

Entonces, se√Īal√≥ que ciertos sistemas de IA "podr√≠an haber sido entrenados con contenidos protegidos con derechos de autor" sin obtener los consentimientos necesarios ni abonar una compensaci√≥n econ√≥mica a los creadores de dichas obras.

Universal Music se habría unido a Google para desarrollar una solución ante el auge de la IA generativa, con el objetivo de que los usuarios puedan crear canciones de manera legítima con esta herramienta y, a su vez, retribuyan a los compositores y artistas de estas obras. Esto es, que los creadores originales cobren por sus derechos de autor por, por ejemplo, utilizar sus voces en estas nuevas canciones generadas por IA.

As√≠ lo han confirmado fuentes cercanas a las compa√Ī√≠as a Financial Times, que han matizado que el lanzamiento de esta herramienta de monetizaci√≥n de contenidos no es inminente y que a√ļn no se habr√≠a comenzado a desarrollar.

Con esta soluci√≥n se limitar√≠an acciones como la que llev√≥ a cabo Spotify el pasado mes de mayo, cuando elimin√≥ "decenas de miles" de canciones generadas por IA despu√©s de que Universal Music alertara de un comportamiento extra√Īo en la reproducci√≥n de estas canciones.

Conviene recordar que la creaci√≥n de m√ļsica con IA tambi√©n ha despertado el inter√©s de compa√Ī√≠as como Meta, que ha desarrollado un modelo de IA llamado MusicGen que puede generar obras a partir de descripciones breves de texto y melod√≠as.

Hace unos d√≠as, adem√°s, dio a conocer AudioCraft, una funci√≥n de IA generativa que engloba MusicGen, as√≠ como AudioGen y EnCodec y sirve para generar audio a partir de se√Īales sin procesar.