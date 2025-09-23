Goolsbee, de la Fed, dice a CNBC que hay margen para bajar las tasas de interés en EE.UU.

NUEVA YORK, 23 sep (Reuters) -

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el martes que si la inflación se enfría, el banco central tiene margen para recortar su objetivo de tasas de interés.

"Creo que con el tiempo, a un ritmo gradual, las tasas pueden bajar bastante si podemos quitarnos de encima esta polvareda de la estanflación", dijo Goolsbee en una entrevista con CNBC.

En términos de dónde puede ir la Fed frente a su actual rango de entre el 4% y el 4,25%, Goolsbee dijo que una tasa neutral está en unos 100 a 125 puntos básicos menos, y que, "en última instancia, el tipo podría establecerse en torno al 3% con una inflación del 2% y me siento cómodo con eso; con eso como marcador". (Reporte de Michael S. Derby. Edición en español de Javier López de Lérida)