Goolsbee de la Fed dice en CNBC que la principal tarea del banco central es reducir la inflación

15 ene (Reuters) - El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el jueves que, en medio de una amplia evidencia de estabilidad en el mercado laboral, el banco central debería centrarse en bajar la inflación, en comentarios que mantienen viva la perspectiva de recortes de tasas a finales de este año.

"Todavía hay fortaleza" en el mercado laboral y "creo que lo más importante a lo que nos enfrentamos es que tenemos que conseguir que la inflación vuelva al 2%", dijo Goolsbee en una entrevista en CNBC.

"Las tasas pueden bajar todavía bastante" con recortes incluso este año, pero "tenemos que tener pruebas convincentes de que estamos en camino de volver al 2% de inflación". (Reportaje de Michael S. Derby; Editado en español por Juana Casas)