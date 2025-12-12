Goolsbee de la Fed dice no es "halcón" para 2026, su proyección de tasa está por debajo de la mediana: CNBC

WASHINGTON, 12 dic (Reuters) - El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el viernes que, a pesar de su disidencia esta semana contra el recorte de tasas, no era "halcón" en cuanto a perspectivas de política monetaria en 2026, y trazó una proyección de tipos para finales de año por debajo de la de sus colegas.

"No soy 'halcón' en cuanto a las tasas para el próximo año", dijo Goolsbee en el programa Squawk Box de la CNBC. "Si nos fijamos en el gráfico de puntos, soy uno de los más optimistas", con una previsión de tasas por debajo de la proyección media de los responsables para una reducción de solo un cuarto de punto en 2026.

"Simplemente me incomoda adelantar los recortes de tasas".

(Reporte de Howard Schneider, Editado en español por Juana Casas)