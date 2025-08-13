Goolsbee de la Fed dice que el combate contra la inflación hará que las próximas reuniones sean "vivas"

13 ago (Reuters) - El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo que la institución está tratando de entender si los aranceles acelerarán la inflación de forma sólo temporal o si será más persistente, lo que argumentaría su decisión sobre cuándo recortar las tasas de interés.

"A medida que nos adentramos en el otoño (boreal), habrá algunas reuniones vivas y vamos a tener que averiguarlo", dijo Goolsbee en la Cámara de Comercio Greater Springfield en Springfield, Illinois. "Lo más difícil para un banco central es intentar acertar con los tiempos".

Según afirmó, le inquieta suponer que los aranceles serán sólo un golpe puntual para la inflación, por lo que quiere ver más datos antes de llegar a una opinión sobre si está justificado un recorte de tasas.

(Reporte de Ann Saphir; editado en español por Carlos Serrano)