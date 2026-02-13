Goolsbee de la Fed dice que hay aspectos positivos y preocupantes en últimos datos sobre inflación

13 feb (Reuters) - El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el viernes que había aspectos positivos y otros menos positivos en los datos sobre inflación publicados más temprano en el día.

En cuanto al índice de precios al consumo de enero, "el nuevo mes que comenzó, la cifra estuvo bien, y lo más preocupante es que seguimos viendo una inflación bastante alta en los servicios", dijo Goolsbee en una entrevista en Yahoo! Finance.

"Creo que las tasas (de interés) aún pueden seguir bajando bastante más, pero tenemos que ver cómo evoluciona la inflación y que el mercado laboral se mantenga estable", añadió. (Reporte de Michael S. Derby, editado en español por Daniela Desantis)