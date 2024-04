Goolsbee de la fed dice que mayor peligro para inflación son las presiones al precio de la vivienda

4 abr (Reuters) - El mayor impedimento para que la Reserva Federal vuelva a situar la inflación en su tasa objetivo del 2% es la persistencia de un aumento desmesurado de los precios en el sector de los servicios inmobiliarios, dijo el jueves el presidente de la entidad en Chicago, Austan Goolsbee.

"En mi opinión, el mayor peligro para el panorama inflacionista es la persistencia de una inflación elevada en los servicios inmobiliarios", dijo Goolsbee en un discurso pronunciado en un acto organizado por asociaciones empresariales locales en Oak Brook, Illinois.

Añadió que, según los datos del mercado sobre los alquileres de nuevas viviendas, "esperaba que bajaran más rápidamente de lo que lo han hecho. Si no baja, nos costará mucho volver a situar la inflación general en el objetivo del 2%".

La Fed está a la espera de más indicadores económicos para decidir cuándo empieza a recortar su tasa de interés de referencia, que se ha mantenido entre el 5,25% y el 5,5% desde julio, con el fin de ayudar a que la inflación vuelva al objetivo del banco central.

La inflación, según la medida preferida por la Fed, sigue estando medio punto porcentual o más por encima de ese objetivo, y los últimos avances han sido mínimos, lo que ha provocado el nerviosismo de los responsables de política, que buscan más pruebas de que la inflación bajará del todo.

La mayoría de las autoridades monetarias, incluido Goolsbee, siguen esperando al menos tres rebajas de tasas este año, ya que la Fed intenta equilibrar los riesgos de reducir los tipos antes de que la inflación esté realmente controlada con los riesgos de frenar la actividad económica más de lo necesario.

Sin embargo, el miércoles, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que ahora prevé un único recorte este año, en el cuarto trimestre. Hasta ahora, Goolsbee se ha negado a decir cuándo cree que podría comenzar una reducción de los costos de endeudamiento.

Por otra parte, Goolsbee afirmó que las decepcionantes cifras de inflación de enero y febrero no deben considerarse "puro ruido", pero añadió que no significan necesariamente que la Fed no vaya por el buen camino, siempre y cuando la inflación de la vivienda empiece a suavizarse.

"La inflación de la vivienda sigue siendo mi indicador más valioso para el futuro inmediato", dijo, advirtiendo igualmente del peligro de que la Fed espere demasiado para iniciar su ciclo de recortes. "Si nos mantenemos restrictivos durante demasiado tiempo, es probable que el aspecto del mandato relacionado con el empleo empiece a deteriorarse", señaló Goolsbee. (Reporte de Lindsay Dunsmuir; editado en español por Carlos Serrano)