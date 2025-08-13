LA NACION

Goolsbee de la Fed dice que se necesita más seguridad sobre la inflación, cada reunión será "encendida"

Por Ann Saphir

13 ago (Reuters) - El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el miércoles que no está seguro de que los aranceles no acelerarán la inflación y tampoco que el mercado laboral estadounidense se esté deteriorando, dos razones citadas por algunos colegas partidarios de recortar las tasas de interés.

Al mismo tiempo, dejó la puerta abierta a unirse a ellos en la reunión de política monetaria de la Fed del 16-17 de septiembre, afirmando que si el mercado laboral se deteriora claramente, lo natural sería un recorte de tasas, y que sería totalmente posible recortar pero luego hacer una pausa o dar marcha atrás si surgiera nueva información.

"Todas las reuniones de este otoño (boreal) van a ser reuniones encendidas", dijo Goolsbee a periodistas después de un discurso, y agregó que quería ver varios meses de buenas lecturas de inflación para sentirse cómodo de que está en camino del 2% y la Fed puede recortar.

Goolsbee dijo que hasta ahora había visto un par de meses de lecturas suaves y solo una, la lectura más reciente del índice de precios al consumo, con un preocupante aumento de la inflación de los servicios. (Reporte de Ann Saphir; Edición de Andrea Ricci Editado en español por Natalia Ramos)

