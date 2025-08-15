Goolsbee de la Fed espera más garantías sobre inflación para recortar en septiembre u otoño boreal
15 ago (Reuters) - El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, afirmó el viernes que los informes que mostraron esta semana una aceleración de la inflación de los servicios son una fuente de "inquietud", dado lo que él considera como un impulso estanflacionario de los aranceles sobre la economía.
"Siento que todavía necesitamos al menos otro (informe) para averiguar si todavía estamos en la senda dorada", dijo Goolsbee a CNBC.
"Si podemos asegurarnos o conseguir una pista de que para esta reunión, o las reuniones de este otoño (boreal), no estamos en una espiral inflacionaria que parece ser persistente, todavía creo que tiene sentido dada la fortaleza de la economía para mover las tasas (de interés) más de vuelta a donde creemos que van a establecerse", señaló.
(Reporte de Ann Saphir; editado en español por Carlos Serrano)
