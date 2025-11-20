Goolsbee, de la Fed, inquieto por recortes de tasas y dice que no hay nada malo en disentir

Por Ann Saphir

20 nov (Reuters) -

El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el jueves que le inquieta recortar las tasas de interés por una inflación demasiado alta que, en el mejor de los casos, es constante y, según algunos indicadores, está empeorando, unas declaraciones que señalan su reticencia a apoyar una tercera reducción el próximo mes.

Goolsbee dijo a la prensa en una entrevista virtual: "Mi inquietud radica en la posibilidad de adelantar demasiados recortes de tasas a corto plazo y contar con que (...) el repunte de la inflación que hemos observado sea transitorio".

"No soy un halcón en lo que respecta a las tasas a medio plazo: Creo que los tipos van a bajar, pueden bajar, (pero) solo tenemos que superar este periodo".

El presidente de la Fed, Jerome Powell, lidera un banco central estadounidense que está profundamente dividido entre los que creen que un mercado laboral que se enfría podría empeorar mucho más sin tasas más bajas, y los que consideran que la preocupación más inmediata es la inflación.

Goolsbee es este año uno de los 12 electores de la Fed encargados de fijar las tasas de interés, y votó con la mayoría tanto en septiembre como en octubre a favor de reducir los tipos a corto plazo para evitar que el mercado laboral se debilitara aún más.

El jueves dijo a los periodistas que, tras la reducción de tasas de septiembre, creía que la Reserva Federal solo tendría que hacer un recorte más de aquí a finales de año.

En octubre, cuando votó a favor del segundo recorte de tasas que situó la horquilla en su nivel actual del 3,75%-4,00%, dijo que pensaba que -incluso sin datos oficiales durante el cierre del Gobierno estadounidense- el mercado laboral probablemente estaba bastante estable y enfriándose solo gradualmente.

Goolsbee añadió que le sigue preocupando el aumento de la inflación de los servicios.

El Gobierno no publicará una actualización sobre la inflación hasta el segundo día de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del 9 y 10 de diciembre, y no publicará otro informe exhaustivo sobre el mercado laboral hasta una semana después.

Goolsbee dice que estos acontecimientos le dejan intranquilo sobre la próxima decisión de tipos de la Fed.

(Reporte de Ann Saphir; edición en español de Javier López de Lérida)