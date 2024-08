Goolsbee de la fed: la política monetaria es demasiado restrictiva para la economía actual

Por Michael S. Derby

23 ago (Reuters) - El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el viernes que aunque no está preparado para pedir explícitamente un recorte de tasas del banco central, la política monetaria está bastante restrictiva y no se ajusta a las condiciones económicas actuales.

"Por lo general, no me gusta decir, atarnos las manos antes de una reunión, pero he estado diciendo durante algún tiempo, si se toma el nivel de rigidez", ahora visto en el objetivo de tasas de interés de la Fed, "sólo quieres ser tan restrictivo a propósito si estás tratando de enfriar una economía sobrecalentada, y esto no es sobrecalentamiento", dijo Goolsbee en una entrevista con CNBC.

Sus comentarios dieron a entender que está de acuerdo con la perspectiva de un recorte del objetivo de tasas de la Fed el mes que viene. (Reporte de Michael S. Derby; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters