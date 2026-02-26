Goolsbee, de la Fed, prevé varios recortes más de tasas este año, pero no a corto plazo

26 feb (Reuters) -

El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el jueves que su previsión de varios recortes de las tasas de interés a lo largo de este año le convierte en uno de los responsables de política monetaria más "optimistas" de la Fed, pero afirmó que quiere que la Fed sea "prudente" al hacerlo, ya que podría sobrecalentar la economía y la inflación.

"Tengo cierta confianza en que las tasas pueden bajar varias veces más este año, en 2026", dijo Goolsbee en una entrevista en Fox News. "Simplemente no quiero adelantarme demasiado antes de tener pruebas de que la inflación está volviendo" al objetivo del 2% de la Fed. (Reporte de Ann Saphir; edición en Español de Manuel Farías)