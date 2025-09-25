Goolsbee, de la Fed, se muestra cauto a la hora de adelantarse con los recortes de tasas

25 sep (Reuters) - El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el jueves que, si bien apoyó el recorte de las tasas de interés de la semana pasada porque el mercado laboral se está enfriando, no está dispuesto a seguir relajando la política monetaria mientras la inflación esté por encima del objetivo y se mueva en la dirección equivocada.

"Si obtenemos datos que muestren que estamos en el camino de mantener estable el pleno empleo y que la inflación probablemente vuelva al 2%, creo que las tasas podrían bajar un poco más desde donde están ahora", dijo Goolsbee en un evento en Grand Rapids, Michigan.

"No obstante, estoy un poco inquieto con un adelanto excesivo hasta que estemos seguros de que eso está sucediendo", agregó.

(Reporte de Ann Saphir; editado en español por Carlos Serrano)