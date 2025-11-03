Goolsbee de la Fed se muestra indeciso sobre la necesidad de bajar las tasas en diciembre

3 nov (Reuters) - El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el lunes que no tiene prisa por volver a recortar las tasas de interés, ya que la inflación sigue en niveles excesivamente altos.

Citando la próxima reunión de política monetaria del banco central, Goolsbee dijo en una entrevista a Yahoo Finance que "no estoy decidido para la reunión de diciembre".

Asimismo, añadió que "estoy nervioso por el lado de la inflación, que lleva cuatro años y medio por sobre el objetivo y se está moviendo en la dirección equivocada". (Reporte de Michael S. Derby; editado en español por Carlos Serrano)