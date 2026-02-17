Goolsbee de la Fed ve "varios" recortes de tasas posibles este año si la inflación se encamina al 2%

WASHINGTON, 17 feb (Reuters) - La Reserva Federal de Estados Unidos podría aprobar "varios" recortes más de tasas de interés este año si la inflación vuelve a descender hasta el objetivo del 2%, dijo el martes el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee.

Las declaraciones de Goolsbee restarían importancia al reciente informe sobre la debilidad de los precios al consumo, ya que, en su opinión, este oculta los fuertes aumentos de los precios de los servicios.

"Si (...) podemos demostrar que estamos en camino de alcanzar una inflación del 2%, sigo pensando que se pueden producir varias rebajas más de tasas en 2026", dijo Goolsbee en la CNBC.

"Pero tenemos que verlo" en los próximos datos, destacó.

(Reporte de Howard Schneider, editado en español por Daniela Desantis)