Goolsbee dice que la independencia de la Fed es importante para controlar la inflación

NUEVA YORK, 6 mar (Reuters) -

El presidente ‌del ‌Banco ⁠de la Reserva Federal de Chicago, Austan ​Goolsbee, ⁠dijo el ⁠jueves que la ​independencia del banco central es ‌muy importante ​para controlar ​la inflación.

La independencia de la política monetaria es algo que hemos aprendido que es "de ​vital importancia" para mantener ⁠la inflación bajo control, dijo Goolsbee ‌al recibir un premio de la Asociación de Política Exterior en Nueva York.

Añadió que "hoy en día ‌existe una crisis similar de confianza ⁠pública en todas ‌nuestras instituciones", al ⁠tiempo que señaló ⁠que los dirigentes de la Reserva Federal se toman muy en serio su ‌misión. (Información ​de Michael S. Derby; edición de Himani Sarkar; editado en español ‌por Benjamín Mejías Valencia)

