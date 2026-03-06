Goolsbee dice que la independencia de la Fed es importante para controlar la inflación
NUEVA YORK, 6 mar (Reuters) -
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el jueves que la independencia del banco central es muy importante para controlar la inflación.
La independencia de la política monetaria es algo que hemos aprendido que es "de vital importancia" para mantener la inflación bajo control, dijo Goolsbee al recibir un premio de la Asociación de Política Exterior en Nueva York.
Añadió que "hoy en día existe una crisis similar de confianza pública en todas nuestras instituciones", al tiempo que señaló que los dirigentes de la Reserva Federal se toman muy en serio su misión.