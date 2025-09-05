Goolsbee se muestra indeciso sobre baja de tasas en septiembre y defiende independencia de la Fed

5 sep (Reuters) - El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el viernes que aún no está decidido si septiembre es el momento adecuado para un recorte de las tasas de interés, al tiempo que defendió la necesidad de mantener al banco central estadounidense aislado de las presiones políticas a corto plazo.

El banquero central formuló estas declaraciones tras conocerse datos que muestran un mayor debilitamiento del mercado laboral.

En una entrevista en Bloomberg TV, Goolsbee refirió que se opone "totalmente" a cualquier medida que pretenda restar independencia a la Reserva Federal.

Sin embargo, agregó que no cree que eso es lo que se está intentando y dijo que espera que cualquier nominado al banco central haga su trabajo "seriamente".

El candidato del presidente Donald Trump para la Fed, Stephen Miran, dijo el jueves que tomaría una licencia no remunerada de la Casa Blanca mientras sirve en la Fed hasta enero, una medida que los demócratas dijeron que muestra que Miran no sería independiente.

