Goran Bregovic, Dub Inc y La Yegros protagonizan el cartel del Iboga Summer de Tavernes

El músico serbobosnio Goran Bregovic, los franceses Dub Inc y la argentina La Yegros protagonizan el cartel de la octava edición del Iboga Summer Festival, que se celebrará en la playa de Tavernes de la Valldigna del 27 al 30 de julio.

Según ha indicado la organización en un comunicado, el cartel está formado por más de 20 artistas internacionales, poco habituales en nuestro país, con una "destacada presencia de iconos femeninos y una nutrida representación de bandas locales valencianas". La multiculturalidad y variedad musical estará presente a lo largo de cuatro jornadas donde serán protagonistas los géneros balkan, ska, reggae, drum and bass y otros nativos, todos ellos con el baile como elemento en común.

Uno de los platos fuertes del festival será la actuación del serbobosnio Goran Bregovic junto a la banda Wedding and Funeral Orchestra. El reconocido compositor tocará en Tavernes con su estilo en el que sintetiza y fusiona las diferentes formas folklóricas del este de Europa. En Iboga Summer Festival presentará su nuevo trabajo 'Three Letters From Sarajevo', junto a otros clásicos de su repertorio.

La banda Dub Inc llegará a la Playa de Tavernes de la Valldigna tras más de 25 años recorriendo los escenarios de los mayores festivales del mundo, con una contundente mezcla de estilos tales como reggae, dancehall y world music. Será el único concierto del verano de los franceses en España.

Por su parte, la argentina La Yegros recorrerá los ritmos latinos y folklóricos con su particular enfoque electrónico. La cantante acercará al público su tercer álbum 'Suelta', una invitación a sentir la fusión de los distintos géneros que forman su personalidad e identidad musical.

El festival también contará con otros "relevantes iconos femeninos de diversas procedencias", como la cubana La Dame Blanche, la argentina Sara Hebe, o las valencianas Maluks, Hijas de la Cumbia o Tesa.

El cartel de Iboga Summer Festival 2022 reunirá a un elenco muy amplio de artistas de primera línea, como los italianos Talco, el jamaicano Skarra Mucci, los estadounidenses New York Ska-Jazz Ensemble, los ingleses Benny Page y Vandal, quien ofrecerá un show exclusivo junto al francés Billx, los portugueses Kumpania Algazarra, los suecos Ska'n'ska, los franceses La P'tite Fumée, Guts y Manudigital, los alemanes Äl Jawala, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra o los argentinos La Fanfarria del Capitán, entre muchos otros.

Iboga Summer Festival presenta la propuesta más completa hasta la fecha. Se esperan cuatro días en un entorno privilegiado con miles de asistentes llegados de todo el mundo, en un recinto a pie de playa, con los máximos estándares de calidad, zona de acampada, una oferta gastronómica variada, sorpresas aún por revelar y toda la magia iboguera que caracteriza a cada edición.