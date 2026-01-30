Goretzka anuncia su salida del Bayern de Múnich al final de temporada

El internacional alemán Leon Goretzka, cuyo contrato con el Bayern de Múnich termina el 30 de junio, abandonará el club al final del mismo, anunció este viernes el mediocampista, saliendo al paso de los rumores sobre una posible salida inminente.

"Me siento halagado por el interés de grandes clubes internacionales, pero he decidido seguir en el Bayern hasta el final de esta temporada", publicó Goretzka (casi 31 años) en Instagram.

"El club y yo hemos acordado, después de unas negociaciones buenas y constructivas, que nuestra etapa en común termine este verano (boreal). Como ya dije, es hora para mí de empezar un nuevo capítulo, como futbolista y como hombre", añadió.

Según la prensa alemana y la española, el Atlético de Madrid ha estado muy interesado en ficharle en el actual mercado de enero.

El jugador quedará libre el 1 de julio y podrá unirse al club que decida sin mediar indemnización de traspaso.

El Bayern de Múnich es actualmente líder de la Bundesliga, con ocho puntos de ventaja sobre el segundo, el Borussia Dortmund.