GP de Detroit da nuevo comienzo a pilotos tras Indy 500

DETROIT (AP) — El Gran Premio de Detroit llega tras la victoria de Josef Newgarden en las 500 Millas de Indianápolis, y proporciona a los pilotos y escuderías la oportunidad de un nuevo comienzo para el resto de la temporada.

Jack Harvey está agradecido por ello.

El piloto de Rahal Letterman Lanigan Racing se ubica en el 22do puesto del ranking, con 11 carreras restantes. Lucha por conservar su empleo y por salvar una carrera que ha andado a los tumbos en IndyCar.

Por primera vez desde 1991, el Gran Premio de Detroit se disputará en un circuito callejero. Se había mudado a Belle Isle.

Y el cambio daría a Harvey una mejor oportunidad de obtener el domingo los puntos que requiere desesperadamente.

“Probablemente somos los más agradecidos por una oportunidad igualitaria”, dio Harvey. “Es una pista totalmente nueva y nadie sabe qué esperar”.

Harvey reconoció que su experiencia en Indianápolis fue humillante.

El británico de 30 años estaba desplazado de la parrilla de largada. Volvió en su última oportunidad de clasificación y finalizó 18vo.

“No fuimos competitivos”, aceptó. “Hay que definir rápidamente cuáles fueron los problemas y cómo vamos a solucionarlos”.

Pato O'Ward tampoco quedó contento.

El mexicano parecía en una posición adecuada para ganar la Indy 500 hasta que Newgarden tomó la punta en una reanudación, mientras que los neumáticos de O'Ward y de Marcus Ericsson hacían contacto.

Así, el auto de O'Ward terminó estrellándose contra un muro.

Tras la carrera, O'Ward juró que nunca olvidaría lo que hizo Ericsson. Cinco días después, el piloto de Arrow McLaren no quiso echarle más leña al fuego de una disputa con otro piloto de Chip Ganassi Racing.

“Él también iba por la victoria, como yo”, justificó. “Pero sí pienso que merezco más respeto. Yo siempre se lo he dado y no lo he recibido”.

En las 500 Millas de Indianápolis del año pasado, conquistadas por Ericsson, algunos críticos de O'Ward señalaron que no había hecho una maniobra más agresiva para ganar y que se había conformado con el segundo sitio.

De cara a la séptima carrera de esta temporada, Ericsson está sólo debajo de otro compañero de equipo, el español Alex Palou, en el campeonato, y marcha justo delante de O'Ward.

AP