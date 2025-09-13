GP de Montreal: un grato recuerdo de Eddy Merckx

Campeón del mundo en 1974 en Montreal, Eddy Merckx evocó "un recuerdo inolvidable" y "una carrera tan difícil" en la antesala del Gran Premio de Montreal este domingo, a un año de los Mundiales de ciclismo de 2026, que se disputarán en parte en el mismo circuito canadiense.

El Caníbal, que seguirá la carrera por televisión tras someterse esta semana a una operación de cadera en Bélgica, recordó que aquella cita representó "una de las mejores actuaciones" de su carrera, al cierre de una temporada histórica.

En 1974, la leyenda belga se convirtió en el primer corredor en lograr el triplete Giro/Tour de Francia/Campeonato del Mundo en el mismo año, una hazaña que sólo repetirían el irlandés Stephen Roche en 1987 y el esloveno Tadej Pogacar en 2024.

"Montreal es un recuerdo inolvidable para mí", declaró el sábado a la AFP, refiriéndose a su tercer y último título mundial.

"Era la primera vez que se organizaba un Campeonato del Mundo fuera de Europa. Partíamos hacia lo desconocido. Nos habían dicho que el recorrido sería favorable a los velocistas. Cuando llegamos, nos dimos cuenta de que no era así en absoluto", recuerda el bruselense.

"El recorrido en Mont-Royal fue muy accidentado, difícil y agotador", recordó Merckx, y anticipó que el circuito del domingo será similar al que enfrentó hace medio siglo en las alturas de la ciudad quebequesa.

- Thévenet y Poulidor lo habían intentado todo -

Debilitado por una neumonía a principios de año, que le había impedido luchar por la victoria en las clásicas de primavera, 'El Caníbal', entonces de 29 años, llegó a Canadá con la etiqueta de favorito.

Los franceses, principales rivales de los belgas, optaron por una estrategia ofensiva, marcada por la escapada de Bernard Thévenet a 120 kilómetros del final, sólo para ser neutralizados en la última vuelta por los compañeros de Merckx, principalmente Freddy Maertens y Herman Van Springel.

Merckx aceleró a falta de diez kilómetros para ponerse en cabeza, seguido de Raymond Poulidor, a quien no dejó ninguna oportunidad.

"Merckx realizó una obra maestra táctica, una demostración de potencia y resistencia.

“Es uno de sus éxitos más impresionantes”, dijo el francés.

El belga matiza: “Mi título de 1971 en Mendrisio [en Italia, delante de Felice Gimondi, ndlr], tampoco había sido poca cosa”, recordó a la AFP.

Aunque los detalles del recorrido de los Campeonatos del Mundo de 2026 aún se desconocen, el cinco veces ganador del Tour de Francia anticipa una carrera que será “una vez más difícil y favorable para ciclistas como Tadej Pogacar o Remco Evenepoel y demasiado exigente para los esprinters”.

Después de un tramo recto, la meta se disputará nuevamente en el exigente Mont-Royal, con final en la cima de la Avenue du Parc.

La carrera de este domingo, en la que participará Tadej Pogacar, vencedor en dos ocasiones en Montreal, ofrecerá una primera indicación del estado de forma de los corredores que descubren la zona por primera vez.

Y dentro de un año, tendrán algo más de claridad que la que tuvo Merckx en 1974.

