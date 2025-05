Gracias a 1GLOBAL, N26 podrá convertirse en el primer banco digital de Alemania en ofrecer planes móviles con eSIM

ÁMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--may. 13, 2025--

1GLOBAL, proveedor mundial de comunicaciones móviles con foco en la tecnología, se asoció con N26 para convertirse en el primer banco digital de Alemania en ofrecer planes móviles a nivel local. De ese modo, N26 les garantizará a sus clientes alemanes un acceso sin interrupciones a una conectividad móvil flexible, a precios económicos y sin contrato, todo ello activado directamente a través de la aplicación de N26.

Al integrar la API de vanguardia de 1GLOBAL, N26 ha puesto a disposición del público una experiencia móvil sin fricciones, que elimina la necesidad de tener tarjetas SIM físicas, contratos largos o papeleo engorroso. Los clientes pueden activar sus planes móviles en apenas unos toques para disfrutar de una conectividad instantánea que refleja el espíritu digital del banco.

Redefinen la conectividad móvil gracias a la innovación

El pilar de esta asociación es la tecnología patentada de 1GLOBAL, un conjunto sólido de API que les permite a las empresas verificadas, por ejemplo, los neobancos, integrar las funciones de telecomunicaciones directamente en sus plataformas. A diferencia de los proveedores de telecomunicaciones tradicionales, 1GLOBAL ha construido su propia red técnica desde cero, de modo que se pueden emitir eSIM e identidades internacionales de abonado móvil (IMSI) a gran escala y con costos bajos.

Con su infraestructura global, que cuenta con el aval de nueve operadores móviles virtuales (OMV), cinco socios internacionales de itinerancia y más de 150 interconexiones, 1GLOBAL ofrece una conectividad mundial sin igual. Por eso, N26 puede ofrecerles a sus clientes una propuesta de valor única: una experiencia móvil totalmente integrada y tecnológica, que complementa sus servicios bancarios básicos.

" Estamos muy contentos de poder llevar nuestras capacidades de telecomunicaciones impulsadas por la tecnología a la clientela con visión de futuro de N26 ", aseguró Hakan Koç, fundador y director general de 1GLOBAL. " En la actualidad, diversas industrias como la tecnología financiera, los viajes y los seguros tratan de integrar soluciones de conectividad sin interrupciones y en ese sentido, la tecnología eSIM de 1GLOBAL ofrece un valor agregado contundente. No sólo mejora la experiencia del cliente, sino que también abre nuevas fuentes de ingresos y profundiza la lealtad a la marca ".

Una experiencia digital sin interrupciones que se adapta a los estilos de vida modernos

Los clientes de N26 en Alemania ya pueden elegir tres planes de datos a precios competitivos, los cuales tienen itinerancia gratuita en toda la UE y el EEE. Gracias al monitoreo del consumo de datos en tiempo real, los usuarios pueden gestionar sus necesidades de conectividad directamente desde la aplicación de N26.

Valentin Stalf, fundador y director general de N26, señaló al respecto: " N26 SIM les ofrece a nuestros clientes planes móviles flexibles y a precios accesibles que se integran perfectamente en su vida diaria. Nuestra asociación con 1GLOBAL nos ha ayudado a darles acceso a las mejores redes con apenas unos toques en la pantalla ".

Más información sobre las soluciones eSIM innovadoras de marca blanca de 1GLOBAL para las empresas que nacieron digitales.

Acerca de 1GLOBAL: líder de la transformación digital en telecomunicaciones

1GLOBAL es un proveedor global de comunicaciones móviles de base tecnológica que se especializa en dar a empresas de todo el mundo capacidades para que puedan obtener los beneficios de todo el potencial de crecimiento que ofrece la conectividad móvil. Con la mejor plataforma tecnológica de telecomunicaciones de su clase, el conjunto completo de licencias reguladoras válidas a nivel mundial y el acceso privilegiado al mercado mayorista de telecomunicaciones, 1GLOBAL está en las mejores condiciones posibles para ofrecer soluciones de cumplimiento normativo y conectividad sin contratiempos. Presta servicios a los principales bancos, corporaciones y empresas digitales del mundo —incluidos neobancos, compañías de turismo y proveedores de servicios de pagos—. 1GLOBAL conecta más de 43 millones de dispositivos en todo el mundo.

Con ingresos totales anuales en 2024 superiores a los 100 millones de dólares, 1GLOBAL es una empresa rentable que genera importantes flujos de caja para financiar inversiones constantes en infraestructura, transformación y crecimiento. En 2024 se consiguieron importantes clientes, y 1GLOBAL pasó de ser un proveedor de telecomunicaciones en varios mercados a ser una usina mundial de conectividad móvil de base tecnológica.

1GLOBAL fue constituida en 2022 por los fundadores y emprendedores tecnológicos expertos Hakan Koç y Pyrros Koussios. Es una empresa tecnológica líder a nivel europeo, que impulsa la transformación digital en el mercado mundial de las telecomunicaciones. Desarrolla su actividad como operador móvil virtual totalmente regulado en nueve países y como operador de telecomunicaciones regulado en otros 31 países. Tiene su sede central en los Países Bajos y centros de I+D de categoría mundial en Lisboa, Berlín y São Paulo; además, 1GLOBAL emplea a más de 450 expertos en 13 países.

