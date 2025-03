Gracias a Mbappé y Vinicius, Real Madrid vence 2-1 a Rayo Vallecano y se coloca 2do en España

MADRID (AP) —

MADRID (AP) — Kylian Mbappé y Vinicius Júnior se reencontraron con el gol para que el Real Madrid se prendiera en la lucha por la Liga española al vencer el domingo 2-1 al Rayo Vallecano.

Mbappé abrió la cuenta a los 30 minutos tras recibir un pase de Vinicius por el costado izquierdo. El atacante francés irrumpió en el área, recortó a Florian Lejeune y definió con un disparo cruzado.

Vinicius amplió la ventaja cuatro minutos después con una gran jugada individual. El crack brasileño ejecutó un par de regates sacar un disparo que venció al arquero argentino Augusto Batalla.

Pedro Díaz descontó por el conjunto vallecano en el segundo minuto del descuento previo al descanso con un disparo distante que dio en la parte interior del larguero, picó dentro de la portería y salió. El VAR avisó que la pelota traspasó la línea.

“Lo positivo era sumar puntos, hemos hecho una primera mitad muy buena que podría haber terminado 3-0, pero ha terminado 2-1, de ahí, se ha complicado un poco la segunda parte”, comentó Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid.

El Madrid ascendió a la segunda posición con 57 puntos, misma cantidad del Barcelona, cuyo compromiso del sábado ante el Osasuna fue pospuesto por el fallecimiento del médico azulgrana Carles Miñarro horas antes del encuentro.

En otro duelo de equipos de la capital, el Atlético de Madrid perdió 2-1 ante el Getafe y cayó a la tercera posición con 56 puntos. El Rayo quedó en la séptima posición con 36 unidades.

El Madrid ahora se concentrará en su visita al Atlético, en la vuelta de su serie de octavos de final de la Liga de Campeones, que lideran los merengues con un parcial de 2-1.

Mbappé puso fin a una racha de tres partidos (dos de liga) sin remecer las redes para alcanzar 18 goles (28 en todas las competiciones) y seguir a la caza de Robert Lewandowski, que lleva 21 con el Barcelona.

Vinicius también se reencontró con el gol tras un par de partidos sin perforar las redes t llegó a 18 dianas (10 en el torneo local).

Los merengues rotaron en su once titular, dándole descanso al arquero Thibaut Courtois, al defensa Antonio Rüdiger y al mediocampista Federico Valverde. El uruguayo Valverde fue el único que tuvo minutos avanzado el complemento.

El Rayo tuvo el control del juego en la parte final, pero no tuvo la precisión para inquietar el marco defendido por Andriy Lunin. El argentino Óscar Trejo tuvo la mejor opción para igualar con un disparo franco que pasó lamiendo un poste.

Algunos sectores en las gradas del estadio Santiago Bernabéu abuchearon el desempeño del cuadro local en varios momentos del complemento.

“Entiendo que a la afición no le ha gustado la última parte, pero tenemos que tener en cuenta que hay muchos equipos que han jugado la Champions que ayer no han ganado, han perdido y hoy igual”, resaltó Ancelotti.

El Atlético tropieza

El Atlético desperdició la oportunidad de apoderarse del liderato al dejar escapar la ventaja en el tramo final del partido ante el Getafe.

Después de que el Atlético quedó con 10 hombres por la expulsión del atacante argentino Ángel Correa a dos minutos del final, el Getafe le dio la vuelta al marcador con un doblete del volante uruguayo Mauro Arambarri.

Alexander Sorloth había adelantado a los colchoneros a los 75 minutos tras convertir un penal cargado de polémica después de la intervención del VAR.

Arambarri lo emparejó a los 88, después de aprovechar un rechazo dentro del área, y luego lo sentenció en el segundo minuto del tiempo añadido con un remate desde el corazón del área.

“El equipo luchó hasta lo último con nuestras armas y por la expulsión de Correa, los llevamos a su área y ahí tuvimos las opciones de gol”, dijo Arambarri.

El Atlético recibirá el próximo fin de semana al Barça por el torneo doméstico.

“El árbitro decide expulsar a Correa, a partir de ahí, ellos fueron superiores, encontraron los dos goles, los dos muy parecidos y no hay más del partido”, dijo el estratega rojiblanco Diego Simeone. “Aceptar una derrota merecida, porque no supimos resolver el partido que teníamos a favor con el 1-0, aceptarlo y, a partir de ahí, pensar en lo que viene”.

Los colchoneros llevaban 14 años —un total de 24 partidos— sin perder ante los azulones (20 triunfos y cuatro empates).

El árbitro Guillermo Cuadra Fernández recurrió a la repetición de video para valorar una jugada en la que el zaguero paraguayo Omar Aldrete tocó el balón con la mano, con lo que señaló el penal ante las protestas en la banca de los locales.

Sorloth celebró su 14to gol de la temporada, haciéndolo con el primer disparo a puerta de los colchoneros en la tarde. Sufrieron para generar acciones de peligro, a pesar de haber arrancado en la zona de ataque con Julián Álvarez y Antoine Griezmann. Ambos delanteros fueron relevados durante el complemento.

El Atlético se vino abajo después de que Cuadra Fernández recurrió de nuevo al VAR para valorar una dura patada de Correa que ameritó su expulsión.

Esa acción propició el primero de los tantos de Arambarri y el uruguayo completó su doblete al capitalizar una desatención de la zaga rojiblanca.

Cuadra Fernández reportó en el acta arbitral que, después de expulsar a Correa, recibió graves insultos del delantero argentino, por lo que su castigo de un partido por expulsión pueda ser más severo.