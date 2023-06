Graco desarrolla un sistema eléctrico para dosificación de relación variable para materiales de dos componentes (2K)

Mineápolis--(business wire)--jun. 15, 2023--

Graco inc. (nyse:ggg), fabricante líder de equipos de manipulación de fluidos, presenta el electric variable ratio metering system (sistema eléctrico para dosificación de relación variable). ahora disponible para uso personalizado, el evr™ permite a los fabricantes cambiar las relaciones a medida que mezclan, dosifican y dispensan materiales formados por dos componentes (2k), todo con el mismo equipo.

«Para muchos fabricantes industriales, perfeccionar las composiciones de algunos materiales significa interrumpir la producción para cambiar el hardware o las bombas», explicó Robert Delgado, director de estrategia global y de producto de eMobility en la División Industrial de Graco. «Esto supone un problema muy importante para el ensamblaje de baterías de vehículos eléctricos y otras aplicaciones, con requisitos de proceso y especificaciones técnicas que cambian constantemente».

Durante el proceso de desarrollo de la tecnología EVR, Graco también trabajó con los proveedores de materiales para abordar la necesidad de probar diferentes relaciones y viscosidades con fines de investigación y desarrollo, por ejemplo, cuando los ingenieros de diseño redactan las especificaciones de un producto.

«Ya sea que se trate de materiales de interfaz térmica, epoxi, silicona, uretano o acrílico; los usos y requisitos de los materiales de dos componentes cambian constantemente», aseguró Delgado. «Para mantenerse al día, los fabricantes y proveedores deben aplicar ajustes sobre la marcha, y con una reinversión mínima de capital».

El EVR de alto caudal puede mover hasta 6400 centímetros cúbicos por minuto y, al mismo tiempo, flexibiliza las relaciones de dosificación entre 1:1 y 5:1 o entre 2:1 y 10:1.

A la hora de probar un material diferente, la función de purga de la base del EVR ahorra la cantidad de disolvente que se usa para limpiar el sistema, ya que permite accionar de forma independiente cualquiera de los dos lados del material. Además, evita que el material antiguo se endurezca, por lo que no es necesario sustituir un mezclador estático o dinámico en caso de materiales de endurecimiento rápido o series de producción intermitentes.

