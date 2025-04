Graco presenta mejoras en la línea QUANTM de bombas eléctricas de doble membrana

MINEÁPOLIS--(BUSINESS WIRE)--abr. 8, 2025--

Graco Inc. (NYSE: GGG), un fabricante líder de equipos para manejo de fluidos, anunció hoy la expansión de su reconocida línea QUANTM ™. Este último lanzamiento refleja el compromiso continuo de Graco por satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes y por impulsar las operaciones automatizadas.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250407015437/es/

QUANTM electric double diaphragm (EODD) pumps are purpose-built to match the needs of today’s factories.

Con el objetivo de aumentar la eficiencia y la fiabilidad, el diseño exclusivo del motor XTREME TORQUE reduce significativamente el peso y el tamaño de la bomba, lo que facilita su colocación y mantenimiento. Además, la incorporación del rango de potencia de 480 V abre más oportunidades para realizar reemplazos económicos y directos de bombas existentes.

Las bombas eléctricas de doble membrana (EODD) de QUANTM están especialmente diseñadas para satisfacer las necesidades de las fábricas modernas. Con el respaldo de los casi 100 años de historia de Graco en la manipulación de fluidos, QUANTM lidera el sector con una tecnología diseñada para lograr un progreso real y cuantificable, no solo un lavado de cara ecológico o alcanzar expectativas mediáticas.

“Los ingenieros, operadores de plantas y líderes ejecutivos en los mercados que prestamos servicios quieren pruebas contundentes antes de hacer cambios en sus líneas”, afirmó Paul Treml, vicepresidente de Marketing de Graco. “La adopción de QUANTM ha crecido rápidamente porque nuestros clientes observan mejoras tangibles en cuatro áreas clave: fiabilidad, productividad, costos energéticos y ruido en planta. La innovación impulsa el progreso, y las bombas QUANTM equipan a las empresas con tecnología de vanguardia que supera las expectativas de cada cliente y parte interesada”.

Principales ventajas de QUANTM

Ahorro de energía y costos: Hasta un 80 % más de eficiencia energética que las bombas tradicionales, lo que reduce los costos operativos y permite una amortización rápida de la inversión, a menudo en 12 meses.

Mantenimiento simplificado: El diseño facilita el mantenimiento de rutina, elimina los sensores de presión y reduce el riesgo de averías por líneas obstruidas o válvulas cerradas. También se emplea para fluidos delicados, como abrasivos, materias sólidas, sustancias químicas agresivas y materiales sensibles a la cizalladura.

Seguridad mejorada: Crea un entorno de trabajo más seguro y cómodo porque reduce el ruido hasta en un 90 %.

Diseño para la automatización: Diseñada para integrarse perfectamente en sistemas automatizados, lo que la hace ideal para plantas industriales modernas.

QUANTM es un sustituto cómodo y de fácil instalación gracias a su diseño para enchufar y usar, y a su compatibilidad con las tomas de corriente existentes de 110 V, 240 V o 380 V/480 V.

“Es una bomba increíblemente versátil”, comentó Matthew Bergman, gerente global de Productos de Graco. “Es ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales y de higiene. Gracias al ahorro energético, la bomba puede amortizarse en menos de 12 meses —y califica para financiamiento gubernamental y descuentos—. Vemos que su adopción en todos los mercados del sector y geográficos es fuerte, y esperamos que esta tendencia continúe creciendo en los próximos años.”

Acerca de Graco

Graco Inc. proporciona tecnología y experiencia para el manejo de fluidos y recubrimientos, tanto en aplicaciones industriales como comerciales. Diseña, fabrica y comercializa sistemas y equipos para trasladar, medir, controlar, dispensar y aplicar en forma de aerosol materiales líquidos y en polvo. Reconocido líder en sus especialidades, Graco tiene sede en Mineápolis y presta servicios a clientes alrededor del mundo en las industrias de fabricación, procesamiento, construcción y mantenimiento. Para obtener información adicional sobre Graco, visite nuestro sitio web www.graco.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250407015437/es/

CONTACT: Inversores: David M. Lowe, 612-623-6456

Prensa: Meredith A. Sobieck, 763-353-1498

Meredith_A_Sobieck@graco.com

KEYWORD: LATIN AMERICA NORTH AMERICA UNITED STATES ASIA PACIFIC CANADA MINNESOTA

INDUSTRY KEYWORD: HARDWARE CHEMICALS/PLASTICS RETAIL ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION CONSTRUCTION & PROPERTY MANUFACTURING TECHNOLOGY OTHER AUTOMOTIVE HISPANIC OTHER MANUFACTURING AUTOMOTIVE MACHINERY FOOD/BEVERAGE CONSUMER OTHER CONSTRUCTION & PROPERTY ENGINEERING

SOURCE: Graco Inc.

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 04/08/2025 08:00 AM/DISC: 04/08/2025 08:03 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20250407015437/es