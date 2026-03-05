Gráfico-dólar, bonos u oro, ¿qué es más seguro?

* Movimientos impredecibles impulsan búsqueda de refugio

* El dólar se aprecia, el franco suizo y el yen se debilitan

* El oro mantiene su atractivo a pesar de la volatilidad

Por Niket Nishant, Alun John y Dhara Ranasinghe

5 mar (Reuters) - La agitación en Oriente Medio ha vuelto a provocar que los inversores busquen refugio, reavivando el debate ‌sobre qué activos ofrecen realmente protección en tiempos de crisis.

La ‌elección es complicada, ⁠ya que los refugios tradicionales se comportan de forma impredecible. El oro ha experimentado fuertes oscilaciones y el dólar, que había perdido popularidad durante el último año, se ha recuperado.

A continuación, analizamos cómo se sitúan algunos de los activos favoritos:

EL DÓLAR SUPERA LA PRUEBA

Podría decirse que el dólar ha sido el que ha tenido el mejor desempeño entre los activos seguros esta semana.

El índice ​del dólar, que ⁠mide la evolución de la moneda estadounidense ⁠frente a otras seis, ha subido un 1,5%. El dólar incluso se ha apreciado frente al franco suizo y al yen, que suelen fortalecerse en momentos de tensión en los mercados.

Esto es especialmente notable, ya ​que el dólar se debilitó cuando las acciones cayeron tras la agitación arancelaria de abril del año pasado, lo que planteó dudas sobre su condición de refugio.

Los datos de flujos muestran que lo que tiene ‌demanda es el efectivo en dólares a corto plazo, no otros activos en dólares.

Por supuesto, Estados Unidos es un exportador neto ​de energía, por lo que una crisis como esta, que ha llevado el precio del crudo Brent ​sobre los 80 dólares el barril, debería de ayudar.

"El dólar tiene algunas características de refugio, pero depende del contexto", dijo James Lord, director de estrategia de divisas de Morgan Stanley.

Y eso no siempre será así, añadió, porque la incertidumbre política en Estados Unidos ha erosionado las propiedades de refugio de la moneda.

NO HAY SEGURIDAD EN LOS BONOS SOBERANOS

Los bonos gubernamentales han tenido dificultades para atraer el tipo de flujos de refugio que se observan normalmente durante las crisis geopolíticas, ya que los inversores los negocian principalmente en función de las perspectivas de inflación y no de sus cualidades defensivas.

Las consideraciones fiscales, como la relajación del freno al endeudamiento por parte de Alemania, y las preocupaciones más amplias sobre un mayor endeudamiento público también han contrarrestado su ​atractivo como valores de refugio. Los rendimientos de los bonos alemanes a 10 años, referencia de la zona euro, han subido 14 puntos básicos en lo que va de semana.

"Alemania es un tipo de inversión de refugio hacia la calidad, pero realmente no conviene jugar con el extremo largo del mercado alcista si están aumentando la deuda", ⁠dijo Bryn Jones, director de renta fija de Rathbones.

LA CREDIBILIDAD DEL ORO COMO VALOR REFUGIO ES SÓLIDA

La credibilidad del oro como refugio es sólida, a juzgar por su subida del 240% en lo que va de década.

Sí, también está demostrando ser volátil, con una fuerte caída el ‌martes. Los analistas consideran que esto se debió en parte a que los inversores vendieron los activos con mejor rendimiento para compensar las pérdidas en otros ámbitos, ya que la preocupación por el conflicto en Oriente Medio afectó negativamente a la confianza de los inversores.

Sin embargo, esto no debería restar valor al estatus del oro como refugio, que sigue intacto, dadas las preocupaciones sobre la inflación, la geopolítica y la enorme deuda, añaden.

State Street dijo que el oro seguía estando infrarrepresentado en las carteras, con una asignación de fondos cotizados en bolsa (ETF) menor al 1% de los activos globales, menos que el rango del 5% al 10 % que cita como rango de asignación estratégica.

"Como caso base, es más probable que este año se alcancen los 6.000 dólares que los 4.000, y estamos justo sobre los 5.000", dijo Aakash Doshi, director de estrategia del oro en State Street Investment Management. "Es algo que hay que dejar claro".

LOS REFUGIOS CLÁSICOS SON PUESTOS A PRUEBA El franco suizo y ‌el yen japonés, considerados durante mucho tiempo como refugios monetarios, han caído un 1,2% y un 0,8% en lo que va de semana.

"El que parece relativamente atractivo desde el punto de vista de la valoración sigue siendo ⁠probablemente el yen japonés. Me parece que es el que puede ofrecer protección en este entorno", dijo Justin Onuekwusi, director de inversiones de St. James's Place.

Sin embargo, la incertidumbre política ha añadido un factor de riesgo a las ‌perspectivas del yen tras las informaciones de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha expresado sus reservas sobre nuevas subidas de las tasas de interés.

Mientras tanto, los analistas advierten de ⁠que la subida del franco podría verse limitada, dada la advertencia del Banco Nacional Suizo (BNS) de que está dispuesto a intervenir para frenar su excesiva fortaleza.

"El alto riesgo de ⁠intervención del BNS probablemente disminuiría sus atributos de refugio durante la crisis actual", dijo Teresa Alves, estratega de Goldman Sachs.

LAS ACCIONES DEFENSIVAS NO ESTÁN AYUDANDO

Las acciones suelen tener un mal rendimiento en momentos de tensión en los mercados, aunque algunos sectores considerados defensivos, como los servicios públicos o los productos básicos de consumo, suelen bajar menos.

Pero eso no ha ocurrido esta vez.

Los sectores de servicios públicos y productos básicos de consumo del S&P han bajado un 1%

y un 2,8% respectivamente esta semana, mientras que el S&P 500

se ha mantenido estable. En Europa, los servicios públicos han bajado un 3%

y los productos básicos de consumo un 4,5%, frente a una caída del 3% del STOXX 600.

Esto se ‌debe en parte a que ya estaban obteniendo buenos resultados. Una de las grandes tendencias de inversión, al ​menos hasta que comenzó la guerra, era la compra de "activos tangibles", como infraestructuras e industrias.

En términos más generales, las acciones defensivas de valor han superado a las acciones de crecimiento, y algunas han obtenido muy buenos resultados.

"Cuando se invierte en los sectores clásicamente defensivos al nivel de las tasas de interés actuales, hay que ser mucho más disciplinado con los precios relativos", dijo James Bristow, gestor de carteras de Templeton Global Investments.

"Yo tengo acciones de Pepsi, por ejemplo (...) No es una empresa de la máxima calidad, pero el punto de partida era muy bajo (...) Es un margen de seguridad ‌diferente al que se tiene cuando se compran acciones de, por ejemplo, Nestlé".

(Reportaje de Niket Nishant, Alun John y Dhara Ranasinghe; edición de Amanda Cooper y Jan Harvey. Editado en español por Javier López de Lérida)