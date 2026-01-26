GRÁFICO: El oro tiene más espacio para subir impulsado por geopolítica y bancos centrales, dicen analistas

Por Ashitha Shivaprasad y Kavya Balaraman

26 ene (Reuters) - Los analistas esperan que los precios del oro al contado, que el lunes alcanzaron un máximo histórico por encima de los 5.000 dólares la onza, sigan subiendo hasta los 6.000 dólares este año, debido a las crecientes tensiones mundiales y a la fuerte demanda de los bancos centrales y los minoristas.

El oro alcanzó un máximo de 5.092,70 dólares, mientras los riesgos geopolíticos y económicos agitaban los mercados. Este metal de refugio seguro ha subido más de un 17% este año, tras dispararse un 64% en 2025.

La encuesta anual de previsión de metales preciosos de la London Bullion Market Association muestra que los analistas prevén que el oro suba hasta 7.150 dólares y alcance un promedio de 4.742 dólares en 2026.

Goldman Sachs ha elevado su previsión del precio del oro para diciembre de 2026 de 4.900 a 5.400 dólares.

El analista independiente Ross Norman espera un máximo de 6.400 dólares este año, con un promedio de 5.375 dólares.

"La única certeza en este momento parece ser la incertidumbre, y eso está jugando muy a favor del oro", dijo Norman.

TENSIONES GEOPOLÍTICAS

El reciente repunte del oro se ha visto impulsado por las tensiones geopolíticas, desde las fricciones entre Estados Unidos y la OTAN por Groenlandia y la incertidumbre arancelaria hasta las crecientes dudas sobre la independencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, entre otras.

"Con las próximas elecciones estadounidenses de mitad de mandato, la incertidumbre política puede aumentar aún más. Al mismo tiempo, es probable que la persistente preocupación por la sobrevaloración de los mercados de renta variable refuerce los flujos de diversificación de carteras hacia el oro", afirma Philip Newman, director de Metals Focus.

"Tras cruzar la barrera de los 5.000 dólares la onza, esperamos que siga subiendo", añadió.

FUERTES COMPRAS DE LOS BANCOS CENTRALES

Se prevé que las compras de oro de los bancos centrales, uno de los principales motores de los precios en 2025, se mantengan fuertes este año.

Goldman Sachs prevé que las compras alcancen un promedio de 60 toneladas métricas al mes, a medida que los bancos centrales de los mercados emergentes sigan diversificando sus reservas hacia el oro.

El banco central de Polonia, que poseía 550 toneladas de oro a finales de 2025, pretende aumentar sus reservas a 700 toneladas, dijo este mes el Gobernador Adam Glapinski.

Estos planes reafirman la opinión de que el principal motor del repunte del oro son los bancos centrales "que buscan desdolarizarse... y ¿dónde más podrían ir si no es al oro?", dijo Norman.

En diciembre, el banco central chino amplió sus compras de oro por decimocuarto mes consecutivo.

ENTRADAS EN LOS FONDOS COTIZADOS Y DEMANDA MINORISTA

Las entradas en fondos cotizados en bolsa (ETF) respaldados por oro, que almacenan lingotes para los inversores y representan una parte significativa de la demanda de inversión en el metal, también están apuntalando los precios, ya que los mercados esperan nuevos recortes de las tasas estadounidenses este año.

"Mantener oro, que no rinde intereses, tiene un costo de oportunidad. A medida que bajan las tasas de interés, también lo hace este costo de oportunidad. Si la Fed sigue bajando los tipos en 2026, la demanda de oro debería aumentar", dijo Chris Mancini, cogestor del Gabelli Gold Fund.

Los ETF de oro registraron entradas récord en 2025, encabezadas por los fondos norteamericanos, según datos del Consejo Mundial del Oro, con un aumento de las entradas anuales hasta los 89.000 millones de dólares. En términos de tonelaje, las entradas ascendieron a 801 toneladas métricas, la cifra más alta desde su récord en 2020.

La demanda de oro para joyería se ha debilitado en medio de los altos precios, compensada en parte por un fuerte apetito por pequeñas barras y monedas en mercados clave como India.

La compra de lingotes y monedas también es evidente en Europa, aunque algunos inversores están tomando ganancias, dijeron los analistas.

Para muchos inversores minoristas, el atractivo del oro reside en su sencillez, afirmó Frederic Panizzutti, responsable mundial de ventas de Numismatica Genevensis, que comercializa monedas de metales preciosos.

"No es necesario analizar un balance, evaluar el riesgo de crédito ni preocuparse por el riesgo país o soberano", afirma. "El único riesgo del oro físico es la dirección del precio. Y a medida que la geopolítica y la geoeconomía se han ido complicando... esa simplicidad se ha vuelto más atractiva".

¿QUÉ ES LO PRÓXIMO PARA EL ORO?

Los analistas afirman que varios factores podrían desencadenar una corrección, como un retroceso de las expectativas de recorte de tasas en Estados Unidos, las peticiones de márgenes en la renta variable y la disminución de la preocupación por la independencia de la Fed.

Sin embargo, la mayoría espera que cualquier retroceso sea breve y se considere una oportunidad de compra.

"Una caída significativa y sostenida del oro exigiría la vuelta a un contexto económico y geopolítico más estable, lo que actualmente parece improbable", añadió Newman.

(Reporte de Ashitha Shivaprasad, Kavya Balaraman, Pablo Sinha y Swati Verma en Bengaluru y Polina Devitt en Londres. Edición de Veronica Brown y Himani Sarkar; Editado en Español por Ricardo Figueroa)