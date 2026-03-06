GRÁFICO-Fondos de acciones EEUU registran mayores salidas en ocho semanas por preocupaciones geopolíticas

6 mar (Reuters) - Los fondos de renta variable estadounidenses registraron las mayores salidas netas semanales en ocho semanas ‌en los siete ‌días ⁠previos al 4 de marzo, ya que los inversores redujeron su exposición al riesgo ante la preocupación por el conflicto entre ​Estados ⁠Unidos ⁠e Israel con Irán y su posible impacto en la inflación y las ​perspectivas de las tasas de interés.

Los inversores desinvirtieron un neto de ‌21.920 millones de dólares en fondos de renta ​variable estadounidenses durante la semana, lo ​que supone la mayor caída semanal desde el 7 de enero, según datos de LSEG Lipper.

Cuando el conflicto en Oriente Medio entró en su séptimo día el viernes, los precios del petróleo se encaminaban hacia las mayores ganancias semanales ​desde principios de 2022, lo que avivaba los temores de inflación y podría retrasar los recortes de ⁠tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Los fondos de crecimiento estadounidenses ‌sufrieron salidas por valor de 11.150 millones de dólares, las mayores en una semana desde el 17 de diciembre de 2025. Los inversores siguieron comprando fondos de valor por 146 millones de dólares, registrando la cuarta compra neta semanal.

Por su parte, los fondos sectoriales registraron entradas semanales de 1.200 millones de dólares, ‌ya que los inversores se lanzaron a comprar fondos industriales, de servicios públicos ⁠y del sector metalúrgico y minero por valor de 1.650 millones, ‌671 millones y 582 millones de dólares, respectivamente.

La demanda de ⁠refugios seguros amplió las entradas semanales en los ⁠fondos del mercado monetario a 22.510 millones de dólares, el máximo en ocho semanas.

Los fondos de bonos estadounidenses atrajeron una novena compra neta semanal, por valor de 7.290 millones de dólares.

Los fondos de grado de inversión a ‌corto y medio plazo, los fondos ​de deuda municipal y los fondos gubernamentales y del Tesoro a corto y medio plazo registraron importantes compras netas de 1.710 millones, 1.440 millones y 929 millones de dólares, respectivamente.

(Reporte de Gaurav ‌Dogra; edición de Vijay Kishore; Editado en Español por Ricardo Figueroa)