Gráfico-fondos del mercado monetario mundial registran grandes entradas en la semana hasta 26 de abril

28 abr (Reuters) - En los siete días transcurridos hasta el 26 de abril, los inversores colocaron su dinero en la relativa seguridad de los fondos del mercado monetario mundial, ante la preocupación por una ralentización de la actividad económica mundial y el reciente descenso de los beneficios trimestrales de las empresas estadounidenses, que alimentó el pesimismo.

Los datos de Refinitiv Lipper muestran que los inversores compraron 42.680 millones de dólares netos en fondos del mercado monetario en la semana hasta el 26 de abril, lo que eleva las entradas acumuladas en el año a 427.400 millones de dólares.

Los fondos del mercado monetario de Estados Unidos y Europa obtuvieron entradas por valor de 47.720 millones de dólares y 1.890 millones de dólares, respectivamente, durante la semana. Pero los fondos asiáticos sufrieron salidas por valor de unos 90 millones de dólares.

Los inversores han buscado ávidamente fondos del mercado monetario de Estados Unidos este año ante la preocupación por una recesión y la inquietud por la seguridad de los depósitos bancarios no asegurados tras la quiebra de dos bancos regionales, entre ellos el Silicon Valley Bank. A su vez, se ha retirado dinero de los fondos de renta variable mundial, considerados más expuestos.

Entre los fondos del mercado monetario, Morgan Stanley Institutional Liquid Government securities fund, State Street US Government Money Market Fund e Invesco Government & Agency Portfolio Fund lideraron las entradas durante la semana, recibiendo 12.150 millones de dólares, 8.100 millones de dólares y 4.600 millones de dólares, respectivamente.

Por su parte, los fondos de renta variable mundial registraron ventas netas por valor de 8.890 millones de dólares, la mayor salida semanal en cuatro semanas, mermada por los mediocres resultados del primer trimestre.

Los inversores vendieron fondos tecnológicos y sanitarios por valor de 860 y 441 millones de dólares, respectivamente, mientras que los financieros obtuvieron una tercera entrada semanal por valor de 489 millones de dólares.

Los resultados de un amplio abanico de empresas, entre ellas 3M Co, General Motors Co, PepsiCo Inc, United Parcel Service Inc y McDonald's Inc, ofrecieron un panorama dispar en cuanto a utilidades y perspectivas empresariales.

Por su parte, los fondos de renta fija global registraron entradas por valor de 3.570 millones de dólares, frente a las compras netas de 124 millones de la semana anterior.

Los fondos de deuda pública registraron compras por valor de 3.150 millones de dólares, tras las ventas netas de 1.680 millones de la semana anterior. Los inversores retiraron 407 millones de dólares de los fondos de renta fija a corto y mediano plazo, tras tres semanas consecutivas de compras netas.

Entre las materias primas, los fondos de metales preciosos obtuvieron 656 millones de dólares en su mayor entrada semanal en tres semanas, mientras que los fondos de energía registraron compras netas por valor de unos 6 millones de dólares tras tres semanas seguidas de ventas netas.

Los datos de 23.940 fondos de mercados emergentes mostraron que los inversores vendieron fondos de renta variable por valor de 230 millones de dólares, tras cuatro semanas consecutivas de compras netas. También abandonaron fondos de renta fija por valor de 130 millones de dólares.

(Reporte de Gaurav Dogra y Patturaja Murugaboopathy en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)

Reuters