GRÁFICO. Las entradas en fondos de renta variable mundial alcanzan su nivel más alto en cinco semanas

7 nov (Reuters) - Los fondos de renta variable mundial experimentaron un aumento de las entradas en la semana al 5 de noviembre, ya que los inversores, optimistas sobre el aumento de las operaciones corporativas vinculadas a la inteligencia artificial, favorecieron mayores asignaciones durante una corrección del mercado.

Los inversores adquirieron fondos de renta variable global por un valor neto de US$22.370 millones en su mayor compra semanal desde el 1 de octubre, mostraron los datos de LSEG Lipper.

En un retroceso desde el máximo histórico de la semana pasada, el índice MSCI World ha perdido en torno a un 1,6% en lo que va de semana.

"Aunque la incertidumbre política y los cambios en la confianza de los inversores podrían inyectar más volatilidad en el mercado, seguimos creyendo que los fundamentos que sustentan el repunte permanecen intactos", dijo Mark Haefele, director de Inversiones de UBS Global Wealth Management, en un informe publicado el jueves.

"Mantenemos la opinión de que el mercado alcista de renta variable tiene aún más recorrido y creemos que los inversores infraasignados deberían añadir exposición a las tendencias transformadoras, incluida la inteligencia artificial", dijo Haefele de UBS.

Los fondos de renta variable estadounidense recibieron US$12.600 millones, la mayor entrada semanal desde el 1 de octubre. Los inversores también añadieron fondos asiáticos y europeos por valor de US$5.950 millones y US$2.410 millones, respectivamente.

El sector tecnológico recibió unos US$4.290 millones, la mayor entrada semanal desde al menos 2022.

Los inversores, en tanto, ampliaron las compras en fondos de bonos a una 29ª semana, ya que invirtieron US$10.370 millones netos en estos fondos.

Los fondos de bonos corporativos y a corto plazo recibieron entradas de US$3.480 y US$2.360 millones, respectivamente.

La demanda de fondos del mercado monetario, por su parte, alcanzó su nivel más alto en 10 meses, con entradas por US$146.950 millones.

En el segmento de las materias primas, los inversores retiraron US$554 millones de los fondos de oro y metales preciosos, en una segunda semana consecutiva de ventas netas.

Mientras, los fondos de renta variable de mercados emergentes registraron por segunda semana consecutiva entradas por valor de US$1.610 millones, mientras que los fondos de renta fija anotaron salidas por valor de US$1.730 millones, según los datos de un total de 28.806 fondos.

