GRÁFICO-Los mercados en 2025: El oro, Ricitos de Oro y los osos del dólar

Por Marc Jones

LONDRES, 31 dic (Reuters) - La mayoría de los inversores sabía que este año sería diferente, dado el regreso de Donald Trump al poder en la mayor economía del mundo, pero pocos predijeron lo agitado que sería el viaje ni los resultados finales.

Las bolsas mundiales se recuperaron de la caída provocada por los aranceles del "Día de la Liberación" en abril y han subido un 21% en 2025, el sexto año de ganancias de dos dígitos en los últimos siete años, pero si miramos otros mercados, las sorpresas saltan a la vista.

Este desempeño bursátil refleja un escenario "Ricitos de Oro" en la economía: ni demasiado caliente ni demasiado fría, con crecimiento suficiente para impulsar los mercados sin generar excesiva inflación.

El oro, el refugio más seguro en tiempos de tormenta, ha subido casi un 70% en su mejor año desde la crisis del petróleo de 1979, mientras que el dólar estadounidense ha bajado casi un 10%, el petróleo casi un 17%, y los bonos basura más basura se han disparado en los mercados de deuda.

La debilidad del dólar ha dado alas a los "osos", inversores bajistas que apuestan por la caída de la moneda estadounidense frente a otras divisas —por contraposición a los "toros", que apuestan a la subida de un activo—.

Los "Siete Magníficos", los gigantes tecnológicos estadounidenses, parecen haber perdido parte de su brillo desde que Nvidia, la empresa favorita de la inteligencia artificial, se convirtió en octubre en la primera empresa del mundo en alcanzar los 5 billones de dólares, y el bitcóin también ha perdido repentinamente un tercio de su valor.

El gestor de fondos de DoubleLine, Bill Campbell, describió 2025 como "el año del cambio y el año de las sorpresas", con grandes movimientos "entrelazados" en los mismos temas trascendentales: la guerra comercial, la geopolítica y la deuda.

"Si me hubieras dicho a priori que Trump iba a llegar y aplicar políticas comerciales muy agresivas y secuenciarlas como lo ha hecho, no habría esperado que las valoraciones fueran tan ajustadas o elevadas como lo son hoy", afirmó Campbell.

El auge del 55% en las acciones de los fabricantes de armas europeos también se ha visto impulsado por Trump, tras las señales de que reducirá la protección militar de Europa, lo que obligará a la región, y a otros miembros de la OTAN, a rearmarse.

Esto también contribuyó a que las acciones bancarias europeas registraran su mejor año desde 1997, mientras que las acciones surcoreanas experimentaron un aumento del 70% y los bonos venezolanos impagados obtuvieron una rentabilidad cercana al 100%. La plata y el platino han subido aún más, un 165% y un 145% respectivamente.

Las tres bajadas de tipos de interés en Estados Unidos, las críticas de Trump a la Reserva Federal y la preocupación generalizada por la deuda han afectado a los mercados de bonos.

Los "grandes y hermosos" planes de gasto del presidente estadounidense provocaron que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años superara el 5,1% en mayo, su nivel más alto desde 2007. Aunque ahora ha vuelto al 4,8%, la reexpansión de la brecha con respecto a los tipos a corto plazo, que los banqueros denominan "primas de plazo", está volviendo a causar nerviosismo.

Los rendimientos a 30 años de Japón también han vuelto a alcanzar un máximo histórico. La contraposición aquí es que la volatilidad del mercado mundial de bonos se encuentra en su nivel más bajo en cuatro años, y la deuda de los mercados emergentes en moneda local ha tenido su mejor año desde 2009.

La IA también forma parte del panorama de la deuda, ya que las empresas se endeudan para invertir. Goldman Sachs estima que los grandes "hiperescaladores" de IA han gastado casi 400.000 millones de dólares este año y gastarán casi 530.000 millones el año que viene.

TODO LO QUE BRILLA

La caída del dólar deja al euro con una subida de casi el 14% en 2025 y al franco suizo con un aumento del 14,5%. El yuan chino acaba de superar los 7 por dólar, mientras que la caída del yen en diciembre lo deja sin cambios en el año.

El reacercamiento de Trump al presidente ruso Vladimir Putin ha contribuido a que el rublo suba un 40%, aunque sigue muy lastrado por las sanciones y apenas supera la subida del 34% del cedi de Ghana, país productor de oro.

El esloti polaco, la corona checa y el florín húngaro se han apreciado entre un 15% y un 20%, y el dólar taiwanés subió un 8% en solo dos días en mayo, mientras que el peso mexicano y el peso brasileño se han sacudido el drama de la guerra comercial para registrar ganancias de dos dígitos.

"No creemos que se trate de un fenómeno a corto plazo", afirmó Jonny Goulden, director de análisis de estrategias de renta fija de mercados emergentes de J.P. Morgan. "Creemos que el ciclo bajista de las divisas de los mercados emergentes, que ha durado 14 años, ha llegado a su fin".

Argentina ha sido otro caso destacado. Sus mercados se vieron muy afectados cuando el presidente Javier Milei sufrió una contundente derrota en las elecciones regionales de septiembre, pero luego se dispararon semanas más tarde cuando una promesa de 20.000 millones de dólares de Trump ayudó a Milei a arrasar en las elecciones nacionales de mitad de mandato.

En el ámbito de las criptomonedas, Trump lanzó una memecoin y concedió el indulto presidencial al fundador de Binance, Changpeng Zhao. El bitcóin alcanzó un máximo histórico por encima de los 125.000 dólares en octubre, pero luego se desplomó hasta los 88.000 dólares y terminará el año con una caída de casi el 7%.

AÑO NUEVO, NUEVOS TEMORES

El comienzo del próximo año tampoco promete tranquilidad.

Trump ya se está preparando para las elecciones de mitad de mandato de noviembre y se espera que nombre en breve al nuevo presidente de la Reserva Federal, lo que podría ser crucial para la independencia del banco central.

Los inversores estarán atentos a si la economía china puede seguir avanzando. Israel celebrará elecciones antes de finales de octubre, lo que mantendrá en el punto de mira el frágil alto el fuego en Gaza. Poner fin a la guerra de Ucrania sigue siendo tremendamente difícil, mientras que Viktor Orbán se enfrenta a las elecciones más difíciles hasta la fecha en Hungría en abril y Colombia y Brasil tienen elecciones cruciales a partir de mayo y octubre, respectivamente.

Y luego están todas las incógnitas de la inteligencia artificial.

El fundador de Satori Insights, Matt King, dijo que los mercados entran en 2026 en una situación "notable" en términos de valoraciones y con líderes como Trump "buscando excusas" para dar dinero a los votantes a través de ayudas públicas o recortes fiscales.

"Existe el riesgo constante de que estemos llevando al límite lo que puede hacer el dinero fácil", dijo King.

"Ya se están empezando a ver las primeras grietas, en términos del crecimiento de las primas de plazo (en el mercado de bonos), de la repentina venta masiva del bitcóin y del continuo repunte del oro".

(Reporte de Marc Jones en Londres; información adicional de Elizabeth Howcroft en París y Pasit Kongkunakornkul en Londres; edición de Jamie Freed y Susan Fenton; editado en español por Tomás Cobos)