23 feb (Reuters) - El fabricante de chips Nvidia Corp se convirtió en la cuarta mayor empresa del mundo por capitalización bursátil, tras dispararse un 16,4% el jueves, luego de que sus resultados trimestrales superaron las expectativas de los analistas.

La capitalización bursátil de la empresa ha aumentado en 740.200 millones de dólares este año, el mayor incremento mundial.

Esto convierte a Nvidia en la tercera mayor empresa de Estados Unidos, por delante de los gigantes tecnológicos Amazon.com Inc y Alphabet Inc y sólo por detrás de Microsoft Corp y Apple Inc.

A escala mundial, es la cuarta, por detrás de Saudi Aramco .

Hasta el jueves, la capitalización bursátil de la empresa se situaba en 1,96 billones de dólares, frente a los 1,52 billones de finales de enero.

El salto del 58,5% de las acciones de Nvidia en 2024 ha sido fundamental en el rendimiento del S&P 500, contribuyendo a más de una cuarta parte de la subida del índice este año. Los analistas están pendientes de si el fabricante de chips impulsará nuevas subidas.

El índice S&P 500 alcanzó un máximo histórico el jueves, reflejando un aumento del 6,65% este año, tras una subida del 24% en 2023, impulsada principalmente por un fuerte repunte del sector tecnológico.

"Las principales empresas de computación en nube planean impulsar sus gastos de capital para satisfacer la demanda de formación e inferencia de inteligencia artificial, y parece que prácticamente todo este gasto recaerá en los bolsillos de Nvidia", afirma Brian Colello, estratega de Morningstar.

"Prevemos que los ingresos aumentarán en un par de miles de millones cada trimestre a lo largo del año fiscal 2025 para Nvidia a medida que entre en funcionamiento más suministro de chips".

(Reporte de Patturaja Murugaboopathy y Gaurav Dogra en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)