GRÁFICOS-El oro y la plata se disparan en la recta final del año

Por Sherin Elizabeth Varghese y Ishaan Arora

24 dic (Reuters) -

El oro superó los US$4.500 la onza el miércoles, mientras que la plata se disparó por encima de los US$70, ya que las expectativas de una política monetaria más laxa en Estados Unidos y los focos de tensión geopolítica elevaron ambos metales a niveles récord.

El oro al contado llegó a cotizar a US$4.525,19, mientras que la plata subió a un récord de US$72,7, ampliando así las fuertes ganancias de este año.

"Con los metales preciosos alcanzando precios récord a fines de año, cuando normalmente uno podría haber encontrado tiempo para escribir una tarjeta de Navidad o dos, tal vez la mayor conclusión es que los inversores no han tratado las fechas festivas como una ocasión para tomar ganancias", dijeron los analistas de Mitsubishi.

El lingote tocó varios máximos históricos este año, impulsado por los recortes de las tasas de interés en Estados Unidos y la debilidad del dólar. Analistas prevén un mayor potencial alcista para el próximo año y Goldman Sachs pronostica que el oro llegará a US$4.900 en diciembre de 2026.

El dólar se ha desplomado casi un 10% en 2025, lo que le sitúa en la senda de su peor año de los últimos ocho. Muchos inversores esperan que el declive se reanude en 2026, a medida que el crecimiento mundial repunte y la Reserva Federal flexibilice aún más su política monetaria.

"Las apuestas de recortes de tasas han aumentado tras los recientes datos de inflación y empleo en Estados Unidos, lo que está ayudando a impulsar la demanda de metales preciosos", dijo Zain Vawda, analista de MarketPulse by OANDA.

También se espera que la demanda de refugio siga siendo fuerte en medio de las tensiones en Oriente Medio, la incertidumbre sobre un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania y, más recientemente, las medidas estadounidenses contra los petroleros venezolanos.

DEMANDA DE BANCOS CENTRALES

La demanda de oro por parte de los bancos centrales ha sido elevada durante cuatro años y es probable que continúe en 2026, junto con la fuerte demanda de inversión, según los analistas.

Los bancos centrales están en camino de comprar 850 toneladas de oro en 2025, por debajo de las 1.089 toneladas de 2024, dijo Philip Newman, director gerente de la consultora Metals Focus. "Sigue siendo una cifra muy saludable en términos absolutos", señaló.

Los fondos cotizados en bolsa de oro con respaldo físico van camino de su mayor entrada desde 2020, atrayendo US$82.000 millones, equivalentes a 749 toneladas, en lo que va de año, según el Consejo Mundial del Oro.

La demanda de joyas se ha visto presionada por los altos precios, compensada en parte por la fuerte inversión minorista en lingotes y monedas. Según Metals Focus, el consumo de joyería en la India cayó un 26% interanual, a 291 toneladas, entre enero y septiembre, y el cuarto trimestre también parece débil, añadiendo que esta tendencia se mantendrá en 2026.

La inversión minorista en lingotes y monedas en India aumentó un 13%, a 198 toneladas, en el mismo periodo, impulsada por precios récord y expectativas alcistas, según Metals Focus.

LA PLATA ECLIPSA AL ORO

La plata al contado se ha disparado más de un 150% este año, superando el alza superior al 70% del oro, gracias a la fuerte demanda de inversión, su inclusión en la lista de minerales críticos de Estados Unidos y el impulso de las compras.

Según Suki Cooper, analista de Standard Chartered, las entradas de productos cotizados de plata han superado las 4.000 toneladas.

"El impulso y los fundamentos apoyan nuevas alzas, aunque el estiramiento del posicionamiento y la baja liquidez de fin de año pueden causar volatilidad, con los operadores comprando caídas mientras los rendimientos reales siguen siendo bajos y la oferta física escasa", dijeron los analistas de Mitsubishi.

La plata ya está técnicamente sobrecomprada, según los analistas, ya que ahora se necesitan sólo 62 onzas de plata para comprar una onza de oro , frente a las 105 de abril.

"No cabe duda de que habrá gente que opere con la relación oro-plata, pero, por lo demás, cuando se evapore este ambiente febril, se desacoplarán y la plata será, casi con toda seguridad, la que obtenga peores resultados", afirmó Rhona O'Connell, analista de StoneX.

(Reporte adicional de Polina Devitt en Londres y Anmol Choubey; editado en español por Carlos Serrano)