GRÁFICOS-Los grandes inversores mundiales ven oportunidades en la IA, pero no sienten apuro

Por Nell Mackenzie, Tala Ramadan y Utkarsh Shetti

ABU DABI, 10 dic (Reuters) - Los grandes inversores que asistieron a la Abu Dhabi Finance Week expresaron su preocupación por las altas valoraciones de las empresas relacionadas con la IA, pero dijeron que no se puede descartar la inversión en infraestructuras cruciales para el éxito del sector a largo plazo.

Gigantes de la tecnología como Alphabet, Meta y Oracle han acudido a los mercados de deuda en los últimos meses para mantener el ritmo en la carrera del desarrollo de la inteligencia artificial, lo que aumenta la preocupación de que se esté formando una burbuja de la IA.

Para algunas de las personalidades más poderosas del mundo de las finanzas que asistieron esta semana a la conferencia de finanzas respaldada por el Estado en Abu Dabi, la IA fue el asunto más destacado.

Esto es lo que dijeron algunos de ellos.

JENNY JOHNSON, CEO DE FRANKLIN TEMPLETON

Johnson calificó la reciente actividad del mercado y las preocupaciones sobre una burbuja relacionada con la IA como los primeros días de la fiebre del oro.

"¿A quién le importa? Hay siete valores. Estamos hablando de uno de los mayores cambios tecnológicos de nuestra vida y es un poco como decir que los picos y las palas (en la fiebre del oro) se pusieron muy caros", dijo Johnson en un panel de la conferencia.

"Ni siquiera hemos empezado a ver el impacto de la IA", dijo, añadiendo que pasarán algunos años antes de que la tecnología se convierta en transformadora y lo suficientemente significativa como para aparecer en las utilidades de las empresas, haciéndose eco de funcionarios y economistas que siguen evaluando el impacto de la IA en la productividad, los mercados laborales y las ganancias empresariales.

Franklin Templeton gestiona inversiones por un total de 1,7 billones de dólares.

STEPHEN SCHWARZMAN, CEO DE BLACKSTONE

Stephen Schwarzman, de Blackstone, gestor de activos alternativos que administra billones de dólares, señaló cómo la IA afecta ahora a casi todos los ámbitos de la actividad económica, con un gasto de capital y una demanda de electricidad masivos.

"En teoría, vamos a tener que duplicar el tamaño de nuestra red eléctrica para hacer frente a esto. Para crear electricidad, tienen que ocurrir muchas otras cosas en la sociedad", dijo en la conferencia.

SHIV SRINIVASAN, DIRECTOR DE MERCADOS PÚBLICOS DEL ADIC

El fondo soberano Abu Dhabi Investment Council (ADIC) es uno de los grandes inversores de Oriente Medio que ven en los valores relacionados con la IA una buena oportunidad, a pesar de las elevadas valoraciones.

"Me gustan la IA y la biotecnología, han sido grandes ganadoras. Me siguen gustando", dijo Srinivasan.

El sector se encuentra en la mitad de su recorrido, añadió.

CHRIS HOHN, FUNDADOR DE TCI

Algunos gestores de fondos de cobertura se preguntaron hasta qué punto la IA sería positiva para las empresas y sus valores.

Hohn, fundador del fondo de cobertura TCI, valorado en 60.000 millones de dólares, dijo que ciertas empresas e inversiones no tienen sentido en este momento. No mencionó ninguna empresa, pero añadió que la IA sería una fuerza de disrupción y no necesariamente positiva.

"Las fuerzas de la disrupción están aumentando", dijo Hohn en la conferencia, añadiendo que "el mejor universo de los inversores es limitado y está disminuyendo".

La incertidumbre y los factores de riesgo están "por las nubes", afirmó.

RAJ AGRAWAL, DIRECTOR GLOBAL DE ACTIVOS REALES DE KKR

Agrawal dijo que la mejor forma de invertir en la "enorme oportunidad" que presenta la IA es en centros de datos.

"Lo que hay que tener cuidado es con pagar grandes múltiplos que requieren crecimiento en un determinado periodo para recuperar el capital", dijo Agrawal.

Oracle invierte tanto en sus centros de datos de IA que su flujo de caja libre será negativo durante años, según datos de Visible Alpha de la semana pasada.

En cuanto a los centros de datos, Khaled Al Shamlan Al Marri, director ejecutivo de activos reales del fondo soberano Mubadala Investment Company, afirmó que su táctica era ceñirse a sus principios de inversión y no perseguir un crecimiento agresivo.

La empresa de inversión KKR gestiona activos por valor de 723.000 millones de dólares.

(Reporte de Nell Mackenzie Nell, Tala Ramadan y Utkarsh Shetti; Reporte adicional de Gianluca Lo Nostro y Robert Cryan. Editado en español por Ricardo Figueroa)