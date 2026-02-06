Graham Ashcraft de los Rojos y Edwin Uceta de los Rays ganan casos de arbitraje

SCOTTSDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — Los lanzadores Graham Ashcraft y el dominicano Edwin Uceta ganaron sus casos de arbitraje salarial el viernes, mejorando a los jugadores a un récord de 5-0 este año.

Ashcraft recibió US$1,75 millones en lugar de la oferta de US$1,25 millones de los Rojos de Cincinnati en un caso escuchado el jueves por Keith Greenberg, Howard Edelman y Rob Herman.

Uceta recibirá US$1,525,000 en lugar de la propuesta de US$1,2 millones de los Rays de Tampa Bay. Ese caso fue escuchado el 29 de enero por Janice Johnston, Alan Ponak y Melinda Gordon, y la decisión se mantuvo sellada hasta el viernes para no afectar la audiencia de Ashcraft.

Ashcraft, un lanzador derecho que cumplirá 28 años la próxima semana, tuvo un récord de 8-5 con una efectividad de 3,99 en 62 apariciones como relevista el año pasado, ponchando a 64 y otorgando 25 bases por bolas en 65,1 entradas. Tenía un salario de US$780.000 y era elegible para arbitraje por primera vez.

Ashcraft tiene un récord de 25-25 con una efectividad de 4,76 en cuatro temporadas en las Grandes Ligas.

Uceta también era elegible para arbitraje por primera vez después de lograr un récord de 10-3 con una efectividad de 3,79 en 70 apariciones como relevista el año pasado, cuando tenía un salario de US$815.000. Era un llamado Super Two, elegible porque tiene dos años y 150 días de servicio en las grandes ligas, diez días por encima del límite para la clase de arbitraje de este año.

El dos veces ganador del Premio Cy Young, Tarik Skubal, ganó su caso el jueves cuando se le otorgaron US$32 millones, un récord en arbitraje, en lugar de la oferta de US$19 millones de los Tigres de Detroit.

En otras decisiones, al lanzador derecho Kyle Bradish se le otorgaron US$3,55 millones en lugar de la oferta de US$2,875,000 de los Orioles de Baltimore, y el receptor Yainer Díaz recibió US$4,5 millones en lugar de la propuesta de US$3 millones de los Astros de Houston.

Dos casos han sido argumentados con decisiones retenidas hasta la próxima semana: el lanzador zurdo de Toronto Eric Lauer (US$5,75 millones vs. US$4,4 millones) y el lanzador zurdo de Atlanta Dylan Lee (US$2,2 millones vs. US$2 millones).

Seis jugadores permanecen programados para audiencias, que se llevarán a cabo hasta el 13 de febrero: el lanzador zurdo de Baltimore Keegan Akin (US$3,375,000 vs. US$2,975,000), el lanzador zurdo de Kansas City Kris Bubic (US$6,15 millones vs. US$5,15 millones), el receptor venezolano de Milwaukee Willson Contreras (US$9,9 millones vs. US$8,55 millones), el lanzador zurdo de los Angelinos de Los Ángeles Reid Detmers (US$2,925,000 vs. US$2,625,000), el lanzador derecho de Miami Calvin Faucher (US$2,05 millones vs. US$1,8 millones) y el receptor de los Rojos Tyler Stephenson (US$6,8 millones vs. US$6,55 millones).

