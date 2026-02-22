Graham, "personas cercanas a Trump le dicen que no ataque Irán"

Axios añade que Graham instó a Trump a "ignorar" dicho consejo

"Entiendo las preocupaciones sobre operaciones militares a gran escala en Medio Oriente, dado el precedente", señaló el senador en declaraciones al medio digital

"Sin embargo, quienes desaconsejan la participación directa parecen ignorar las consecuencias de permitir que el mal se descontrole", añadió

Esta semana, Graham visitó Oriente Medio y trató el expediente iraní con los líderes de Israel, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí

El senador, según informa Axios, cree que existe una oportunidad para lograr un cambio histórico en Irán

"Pero cada vez me resulta más evidente que las voces contra la participación militar y los riesgos asociados a una acción decisiva son cada vez más fuertes. El tiempo lo dirá", declaró

(ANSA)