Gran Bretaña anuncia plan para endurecer sistema migratorio

LONDRES (AP) — El gobierno británico planea endurecer su sistema de asilo en una serie de cambios radicales inspirados en Dinamarca, que tienen como objetivo reducir la inmigración y calmar la tormenta política sobre los migrantes que cruzan peligrosamente el Canal de la Mancha para entrar al país sin autorización.

Los cambios de política que serán anunciados por la secretaria del Interior Shabana Mahmood el lunes en la Cámara de los Comunes son otro intento de hacer que el Reino Unido sea menos atractivo para quienes buscan refugio y facilitar la expulsión de migrantes que no califican para el asilo.

Mahmood afirmó que era una misión moral controlar las fronteras y reunir a un país dividido en el tema que ha ayudado a impulsar el ascenso del partido de extrema derecha Reform UK, aunque como hija de migrantes negó que el gobernante Partido Laborista de centroizquierda estuviera adoptando los puntos de vista de la extrema derecha.

"La gente puede ver una gran presión en sus comunidades y también puede ver un sistema que está roto, donde las personas pueden eludir las reglas, abusar del sistema y salir impunes", dijo Mahmood a la BBC.

Gobiernos sucesivos han fracasado en detener el flujo de migrantes a las costas británicas a través de una variedad de esfuerzos que incluyeron el plan del anterior gobierno conservador de enviarlos a Ruanda para el procesamiento de asilo, que nunca entró en vigor. Esa política fue descartada el año pasado cuando el primer ministro Keir Starmer del Partido Laborista fue elegido y prometió tomar medidas enérgicas contra las bandas de contrabando de migrantes.

Más de 39.000 migrantes han llegado en barco al Reino Unido este año, superando a los casi 37.000 que llegaron en 2024, según las últimas cifras del Ministerio del Interior. Sin embargo, la cifra aún está por debajo de los casi 40.000 que habían llegado a este punto del año en 2022, que registró el número más alto de la historia.

Aunque el número de llegadas en pequeñas embarcaciones ha aumentado, representan una fracción de la inmigración total, ya que la mayoría de las personas ingresan al Reino Unido legalmente, con visas. La migración neta —el número de personas que ingresan al Reino Unido menos las que se van— superó las 900.000 en el año hasta junio de 2023, según cifras oficiales. El aumento fue impulsado en parte por cientos de miles de personas que huyen de la guerra en Ucrania y la represión de China en Hong Kong.

La migración neta se situó en 431.000 en el año hasta junio de 2025, según la Oficina Nacional de Estadísticas, una disminución del 49,9% respecto a 860.000 un año antes.

El tema de la migración se volvió más volátil políticamente este verano cuando se llevaron a cabo protestas frente a hoteles que alojaban solicitantes de asilo después de que un migrante fuera arrestado —y posteriormente condenado— por agresión sexual al intentar besar a una niña de 14 años.

Las nuevas reformas incluyen la revocación del deber legal del Reino Unido, introducido bajo la ley de la UE en 2005, de proporcionar apoyo a los solicitantes de asilo, permitiendo al gobierno retirar la vivienda y las asignaciones semanales que ahora están garantizadas. Los beneficios también podrían ser negados a personas que tienen derecho a trabajar pero no lo hacen y a aquellos que infringen la ley o trabajan ilegalmente.

El estatus de refugiado también será revisado regularmente para ver si las personas pueden ser repatriadas de manera segura.

Se designarán formas seguras para que los migrantes soliciten asilo sin tener que amontonarse en balsas inflables sobrecargadas y arriesgarse a cruzar el agitado canal.

Chris Philp, un miembro conservador del Parlamento, criticó la política aseverando que era muy débil. Indicó que los cambios no tendrían el impacto de la política descartada de Ruanda y afirmó que cada migrante que ingrese al país sin autorización debería ser deportado en una semana.

"No me opongo en principio, pero no va a funcionar", dijo Philp a la BBC. "Son trucos. Es como reorganizar las sillas en el Titanic. No va a impedir que la gente se suba a los barcos".

El Ministerio del Interior señaló que la nueva política se inspiró en el éxito de Dinamarca al reducir sus solicitudes de asilo al punto más bajo en 40 años y eliminar al 95% de aquellos que buscaron establecerse allí.

Dinamarca fue una vez gran destino para los refugiados. Pero recientemente ha impuesto límites estrictos que han atraído críticas internacionales por desalentar a las personas que buscan refugio.

