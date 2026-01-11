Gran Bretaña consulta con la OTAN para enfrentar a Rusia y China en el Ártico

LONDRES (AP) — Gran Bretaña está discutiendo con los aliados de la OTAN cómo puede ayudar a reforzar la seguridad en el Ártico para contrarrestar las amenazas de Rusia y China, informó el domingo una ministra del gobierno.

La secretaria de Transporte, Heidi Alexander, afirmó que las conversaciones son "parte de la rutina" en lugar de una respuesta a las recientes amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de tomar el control de Groenlandia.

Trump declaró el viernes que le gustaría hacer un trato para adquirir Groenlandia, una región semiautónoma del aliado de la OTAN, Dinamarca, para evitar que Rusia o China la tomen.

"Vamos a hacer algo en Groenlandia, les guste o no", indicó Trump el viernes.

Groenlandia, con una población de alrededor de 57.000 habitantes, es defendida por Dinamarca, cuyo ejército es mucho más pequeño que el de Estados Unidos, que tiene una base militar en la isla. El primer ministro de Dinamarca ha advertido que si Estados Unidos ataca, sería el fin de la OTAN.

El Reino Unido está de acuerdo con Trump en que Rusia y China se están volviendo cada vez más competitivos en el Círculo Ártico, señaló Alexander.

"Aunque no hemos visto las terribles consecuencias en esa parte del mundo que hemos visto en Ucrania, es realmente importante que hagamos todo lo posible con todos nuestros aliados de la OTAN para asegurarnos de que tengamos un disuasivo efectivo en esa parte del globo contra (el presidente ruso Vladimir) Putin", expresó Alexander a la BBC.

Peter Mandelson, exembajador de Gran Bretaña en Estados Unidos que fue despedido el año pasado debido a su amistad con Jeffrey Epstein, dijo que no creía que Trump tomara Groenlandia por la fuerza.

"No es un tonto", afirmó Mandelson. "Todos vamos a tener que despertar a la realidad de que el Ártico necesita ser asegurado contra China y Rusia. Y si me preguntas quién va a liderar ese esfuerzo de aseguramiento, todos sabemos, ¿verdad?, que serán los Estados Unidos".

Ed Davey, líder del Partido Liberal Demócrata, sugirió que Gran Bretaña ofrezca desplegar tropas en Groenlandia en un mando conjunto con Dinamarca.

"Si Trump se toma en serio la seguridad, estaría de acuerdo en participar y dejaría de lado sus amenazas escandalosas", comentó Davey. "Desgarrar la alianza de la OTAN solo beneficiaría a Putin".

No está claro cómo responderían los miembros restantes de la OTAN si Estados Unidos decidiera tomar el control de la isla por la fuerza o si acudirían en ayuda de Dinamarca.

