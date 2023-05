Gran Bretaña envía misiles a Ucrania; Kiev retrasa contraofensiva a la espera de más armas

KIEV, Ucrania (AP) — El presidente Volodymyr Zelenskyy dijo el jueves que Ucrania ha retrasado su esperada contraofensiva contra las fuerzas de ocupación de Rusia debido a que carece de suficientes armas occidentales para triunfar sin sufrir demasiadas bajas.

Las declaraciones de Zelenskyy, en una entrevista con emisoras europeas, fueron difundidas poco antes de que Gran Bretaña anunciara que había enviado a Ucrania misiles de crucero para dispararse desde el aire, lo que permitirá a los pilotos ucranianos ampliar su alcance más que cualquiera otra arma de su arsenal.

La mejora de las condiciones en el campo de batalla con la llegada del clima cálido había avivado las expectativas de una contraofensiva ucraniana contra la invasión de Rusia que comenzó hace 14 meses, y Zelenskyy dijo que era posible “conseguir el triunfo”, reportó la cadena BBC.

“Pero perderíamos mucha gente. Eso me parece inaceptable”, dijo el mandatario en la entrevista realizada en Kiev con emisoras públicas integrantes de Eurovision News, incluida BBC.

“Así que tenemos que esperar. Todavía necesitamos un poco más de tiempo”, añadió Zelenskyy. “En términos de equipamiento, aún no ha llegado todo”.

Analistas y funcionarios ucranianos han hablado durante meses sobre una próxima contraofensiva ucraniana. Las declaraciones de Zelenskyy podrían tener la intención de dejar a los rusos adivinando, lo cual aumenta la incertidumbre porque ambos bandos pasan apuros para conseguir suficiente munición.

Las tropas de Ucrania están recibiendo entrenamiento occidental, así como armas avanzadas, como parte de la preparación del país para lanzar su ataque.

El jueves más tarde, el secretario de Defensa británico Ben Wallace dijo a legisladores que Gran Bretaña envió a Ucrania misiles Storm Shadow, un arma convencional con alcance de más de más de 250 kilómetros (150 millas). En comparación, los lanzadores HIMARS suministrados por Estados Unidos disparan desde tierra proyectiles guiados por GPS capaces de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 80 kilómetros (50 millas).

Wallace dijo que los misiles crucero “van en camino o ya se encuentran en el país mismo”, sin precisar el número suministrado.

Los nuevos misiles disparados desde el aire darán a Ucrania la capacidad de atacar objetivos como Crimea, que está bajo ocupación rusa. Kiev se ha comprometido a no utilizarlos para atacar territorio ruso, según la prensa británica.

Estados Unidos y sus aliados han manifestado preocupación de que permitir a Ucrania utilizar el armamento que le han proveído para atacar objetivos dentro de Rusia podría causar una escalada en la guerra por parte del Kremlin.

La entrega británica se suma a los tanques y artillería de largo alcance que los países occidentales han suministrado a Ucrania.

El teniente general retirado Ben Hodges, excomandante del Ejército de Estados Unidos en Europa, tuiteó que “esto dará a Ucrania la capacidad de hacer que Crimea sea indefendible para las fuerzas rusas” y obligará a Rusia a reevaluar la ubicación de su flota en el Mar Negro.

Sidharth Kaushal, investigador del Royal United Services Institute de Londres, afirmó que los misiles Storm Shadow podrían permitir a Ucrania atacar barcos rusos en el puerto de Sebastopol, desde donde Rusia ha disparado misiles Kalibr para atacar infraestructura en Ucrania.

Patrick Bury, profesor titular de seguridad en la Universidad de Bath, no se sorprendió de las declaraciones de Zelenskyy sobre la demora de la campaña de primavera.

“Si eres Zelenskyy, harás cuanto puedas para garantizar que consigas todo lo que necesario” antes de lanzar la ofensiva, afirmó.

“Por otra parte, no me sorprendería nada si comienza en las próximas dos semanas, dependiendo del lodo… Hasta la semana pasada continuaba siendo una de las primaveras más húmedas en tres años… No es favorable”, agregó.

La afirmación del miércoles de un militar ucraniano de que sus efectivos habían avanzado 2 kilómetros (1,2 millas) en los alrededores de la disputada ciudad oriental de Bájmut avivó las conjeturas de que la contraofensiva estaba en marcha.

Serhii Cherevatyi, portavoz del Comando Operacional Oriental de Ucrania, dijo a The Associated Press que los combates y el avance no era la “gran contraofensiva, sino un preludio que muestra que habrá más ataques de este tipo en el futuro”.

Sin embargo, Yevgeny Prigozhin, el jefe de la fuerza militar privada Grupo Wagner de Rusia, que ha encabezado la batalla rusa en Bájmut, afirmó que la contraofensiva de Kiev estaba “en pleno desarrollo” debido a los avances de las fuerzas ucranianas “por los flancos” de la ciudad.

“Desafortunadamente, están teniendo éxito en algunas áreas”, dijo Prigozhin.

Las fuerzas del Kremlin están bien atrincheradas en el este de Ucrania, para lo que dispusieron líneas defensivas escalonadas con una profundidad estimada de hasta 20 kilómetros (12 millas). La contraofensiva de Kiev podría enfrentar campos minados, zanjas antitanques y otros obstáculos.

Lawless informó desde Londres. Lorne Cook, en Bruselas; Gerald Imray, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y Nicole Winfield, en Roma, contribuyeron a este despacho.

AP