Gran Bretaña enviará misiles crucero a Ucrania; Kiev retrasa la contraofensiva a la espera de armas

KIEV, Ucrania (AP) — El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, anunció la postergación de su largamente esperada contraofensiva a las fuerzas de ocupación rusas, alegando que —aunque tendría éxito— hacerlo ahora se perderían demasiadas vidas ucranianas.

Sus comentarios, en una entrevista con emisoras europeas, se divulgaron poco antes de que Gran Bretaña anunciara el envío a Ucrania de misiles crucero aire-tierra que permitirían a los pilotos ucranianos apuntar a lugares muy por detrás de la línea del frente de guerra.

Con el fin del invierno y la llegada de la primavera, se esperaba que Ucrania lanzara una contraofensiva en respuesta a la invasión rusa de más de 14 meses. “Podemos continuar (con lo que tenemos) y tener éxito”, declaró Zelenskyy en la entrevista.

“Pero perderíamos a mucha gente. Creo que eso es inaceptable”, agregó el mandatario según fue citado. La entrevista se realizó en Kiev con emisoras de servicio público que son miembros de Eurovision News, incluida la BBC.

“Así que tenemos que esperar. Todavía necesitamos un poco más de tiempo”, añadió Zelenskyy. “En términos de equipamiento, aún no ha llegado todo”.

Ucrania está recibiendo entrenamiento occidental, así como armas sofisticadas para sus tropas, mientras se prepara para el contraataque esperado.

El jueves más tarde, el secretario de Defensa británico Ben Wallace dijo a los legisladores en la Cámara de los Comunes que Gran Bretaña envió a Ucrania misiles crucero de largo alcance Storm Shadow, un arma de ataque profundo con un alcance de más de 250 kilómetros (150 millas).

En comparación, los lanzacohetes HIMARS suministrados por Estados Unidos y que deben montarse en camiones disparan misiles guiados por GPS capaces de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 80 kilómetros (50 millas).

Los proyectiles “están en el país o de camino”, apuntó Wallace. No especificó la cantidad.

Los nuevos misiles disparados desde el aire darán a Ucrania la capacidad de llegar mucho más allá de las líneas del frente, incluyendo Crimea, la península anexionada por el Kremlin. Según los medios británicos, las autoridades ucranianas se han comprometido a no emplear los proyectiles para atacar territorio ruso.

El paso británico da otro impulso al ejército ucraniano después de que recibió otras armas occidentales avanzadas, incluidos tanques y artillería de precisión de largo alcance.

Ben Hodges, ex comandante general del ejército estadounidense en Europa, tuiteó: ”¡Bien hecho Reino Unido!”.

“Esto dará a Ucrania la capacidad de hacer que Crimea sea insostenible para las fuerzas rusas” y obligará a Rusia a reevaluar el posicionamiento de su flota en el Mar Negro, opinó Hodges.

Sidharth Kaushal, investigador del Royal United Services Institute de Londres, afirmó que los misiles Storm Shadow podrían permitir a Ucrania atacar la flota rusa en el Mar Negro y los buques de apoyo en Sebastópol, donde Moscú ha utilizado misiles Kalibr “para atacar infraestructuras ucranianas cruciales”.

Aunque desde hace mucho tiempo se ha hablado de un posible contragolpe ucraniano cuando mejore el tiempo, no se ha dicho nada sobre cuándo podría ocurrir. Las declaraciones de Zelenskyy podrían tratar de mantener a los rusos en vilo, mientras ambas partes tienen dificultades con el suministro de municiones, lo que añade más incertidumbre.

Una afirmación del ejército ucraniano el miércoles de que sus tropas habían avanzado hasta 2 kilómetros (1,2 millas) alrededor de la disputada ciudad oriental de Bájmut hizo creer que la contraofensiva ya estaba en marcha.

Serhii Cherevatyi, portavoz del Comando Operacional Oriental de Ucrania, dijo a The Associated Press que los combates y el avance no eran la “gran contraofensiva, sino un presagio que muestra que habrá más ataques de este tipo en el futuro”.

Jill Lawless reportó desde Londres. Lorne Cook contribuyó desde Bruselas.

