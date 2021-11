Gran Bretaña: Falta de consciencia sobre Holocausto

JERUSALÉN (AP) — Un sondeo reveló una alarmante falta de consciencia en Gran Bretaña sobre el Holocausto y sobre una importante misión para rescatar a judíos antes de la II Guerra Mundial, informaron los organizadores.

La Conference on Jewish Material Claims Against Germany, un grupo basado en Nueva York que negocia restituciones para víctimas del Holocausto, dijo que 52% de los encuestados no sabían que 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis. Más del 22% pensaban que 2 millones o menos fueron asesinados.

“Nos preocupa mucho ver la profunda laguna de conocimiento del Holocausto en este y previos estudios, incluyendo sobre acontecimientos vinculados con el Reino Unido”, dijo Gideon Taylor, presidente del grupo, conocido comúnmente como la Claims Conference.

Añadió no obstante que fue “muy poderoso” ver un apoyo abrumador a la educación sobre el Holocausto. “Ochenta y ocho por ciento dicen que es importante continuar enseñando sobre el Holocausto, en parte para que no suceda de nuevo”.

El sondeo fue publicado para coincidir con el 83er aniversario de la Kristallnacht (“Noche de los cristales rotos”), una noche en que hordas nazis mataron a judíos y quemaron y saquearon sus negocios y sinagogas en Alemania y Austria.

La Claims Conference ha realizado sondeos similares en varios países, incluyendo Estados Unidos, Francia, Austria y Canadá.

Las cifras del Reino Unido parecían similares en general con las de los otros países. En Francia, 57% de los encuestados no sabían que 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis, mientras que en Estados Unidos la cifra fue 51%.

En el sondeo británico, 56% de los entrevistados dijeron que piensan que algo similar al Holocausto pudiera suceder de nuevo. Eso es similar al 58% de los encuestados en Estados Unidos y 45% en Austria y en Canadá.

Gran Bretaña tuvo un papel importante en la victoria de los aliados sobre Alemania nazi y perdió unos 340.000 soldados y 70.000 civiles en la guerra.