Gran Bretaña mueve a parte de su personal dentro de Israel ante aumento de la tensión regional

LONDRES, 27 feb (Reuters) - Gran Bretaña trasladó a parte de su personal diplomático y a sus familiares desde Tel Aviv a otro lugar dentro de Israel como medida de precaución por el aumento de las tensiones regionales, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores el viernes.

Londres dijo que su embajada en Tel Aviv seguía funcionando con normalidad, pero advirtió de que la situación de seguridad "podría agravarse rápidamente" y que las fronteras internacionales, incluidas las rutas aéreas y terrestres, podrían cerrarse sin previo aviso.

Además del traslado, Gran Bretaña desaconsejó todos los viajes a Israel y los territorios palestinos que no fueran esenciales, y siguió recomendando evitar por completo algunas zonas.

Agregó que, aunque los ataques con misiles y drones contra Israel se habían vuelto menos frecuentes, el riesgo seguía existiendo en todo el país y los territorios palestinos.

Estados Unidos e Irán avanzaron el jueves en las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán, informó el mediador Omán, pero no hubo indicios de un avance que pueda evitar posibles ataques estadounidenses, mientras las fuerzas aéreas y navales estadounidenses se concentran en Oriente Medio.

Francia reiteró el viernes su recomendación a los ciudadanos de no viajar a Israel, Jerusalén y Cisjordania debido a la situación de seguridad en Irán.

Israel libró una guerra de 12 días contra Irán en junio pasado, a la que se sumó Estados Unidos en las últimas fases para atacar las instalaciones nucleares iraníes. (Reporte de Sam Tabahriti; editado en español por Lucila Sigal)