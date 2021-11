Gran bretaña vence a francia en copa davis y el australiano de minaur gana

27 nov (Reuters) - Gran Bretaña se impuso a Francia por 2-0 en su primera eliminatoria de la Copa Davis en Innsbruck, en Austria, y pasó a liderar el grupo después de que Dan Evans y Cameron Norrie ganaran el sábado sus partidos individuales en sets corridos.

Evans venció a Adrian Mannarino por 7-5 y 6-4 en poco menos de dos horas para dar a Gran Bretaña la ventaja, con 14 golpes ganadores y tres puntos de quiebre, mientras el francés cometió 22 errores no forzados.

Norrie derrotó a Arthur Rinderknech por 6-2 y 7-6(8), consiguiendo la victoria en su segundo punto de partido en un absorbente 'tiebreak' en el que el británico remontó un 4-1 en contra.

"Ha sido un partido difícil, sobre todo con mucho en juego. En el 'tiebreak', él ha hecho una gran volea. El equipo que me apoyó estuvo muy bien, sobre todo porque no había aficionados aquí, no fue fácil", dijo Norrie a Eurosport.

Las eliminatorias en Innsbruck se están jugando a puerta cerrada debido a que Austria ha vuelto a imponer un confinamiento por el COVID-19.

Australia consiguió su primera victoria del torneo cuando Alex de Minaur superó un partido de tres horas para vencer al húngaro Marton Fucsovics por 7-5 2-6 7-6(2) en Turín, en Italia, e igualar la eliminatoria a 1-1.

Tras perder por 3-0 ante Croacia, Australia cayó por 1-0 cuando Zsombor Piros logró la mayor victoria de su carrera tras vencer a John Millman por 4-6 6-4 6-3.

Piros ocupa el puesto 282 del ranking mundial, 210 puestos por debajo de Millman, pero eso no desanimó al húngaro de 22 años, que rompió el servicio 11 veces.

En Madrid, Kazajistán venció a Suecia por 2-1. La pareja de dobles formada por Andrey Golubev y Aleksandr Nedovyesov selló la victoria después de que el sueco Elias Ymer y el kazajo Alexander Bublik ganaron sus partidos individuales.

Suecia se mantiene como líder del grupo tras vencer a Canadá por 3-0. Kazajistán se enfrentará a Canadá el domingo.

Los ganadores de grupo y los dos mejores segundos se clasifican para los cuartos de final. (Reporte de Rohith Nair en Bengaluru Editado en español por Javier López de Lérida)