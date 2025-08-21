Gran ceremonia y desfile conmemoran 60 años de gobierno del Partido Comunista Chino en Tíbet

BEIJING (AP) — Ante la mirada del líder Xi Jinping, China conmemoró el jueves 60 años de gobierno del Partido Comunista en el Tíbet con discursos y un desfile frente al palacio Potala del siglo XVII, el hogar del Dalái Lama hasta que huyó a la India en 1959.

Los oradores elogiaron el desarrollo económico en la remota región en las estribaciones del Himalaya y recalcaron la necesidad de luchar contra el separatismo. La oposición al dominio chino ha sido en gran medida sofocada por una campaña de represión de décadas que ha encarcelado a monjes budistas y demolido algunos monasterios.

“Los asuntos tibetanos son asuntos internos de China, y no se permite que fuerzas externas interfieran. Todos los planes para dividir la patria y socavar la estabilidad en el Tíbet están condenados al fracaso”, dijo Wang Huning, un alto líder del Partido Comunista, a una multitud de 20.000 personas que ondeaba banderas en una gran plaza pública.

Las fuerzas comunistas ocuparon el Tíbet en 1951, dos años después de emerger victoriosas en una guerra civil y tomar el control de China. El aniversario marcó el establecimiento del gobierno de la región autónoma del Tíbet en 1965. En chino se llama Xizang.

El desfile, a lo largo de una amplia avenida entre la plaza y un escenario cubierto para invitados destacados, incluyó carrozas que representaban las regiones del Tíbet y grandes grupos de danza que se detenían frente a la plaza para actuar. Soldados y policías marcharon en formación, gritando sus lemas. Otros sostenían amplias pancartas que proclamaban consignas del Partido Comunista.

“Los grandes logros de la región autónoma del Tíbet en los últimos 60 años demuestran plenamente que sólo bajo el liderazgo del Partido Comunista de China”, afirmó Wang, "Tíbet puede lograr prosperidad y progreso, crear un futuro brillante y permitir que las personas de todos los grupos étnicos en Tíbet vivan una nueva vida feliz y saludable".

El palacio Potala de 13 pisos, ahora un sitio turístico, proporcionó un impresionante telón de fondo desde su posición en lo alto de un afloramiento rocoso en Lhasa, la capital del Tíbet.

El Dalái Lama, quien recientemente cumplió 90 años, todavía vive en la India y es el líder espiritual de Tíbet. China lo considera una amenaza y dice que tiene el derecho de nombrar su reencarnación después de su muerte. Muchos tibetanos en el extranjero son críticos del dominio chino y se ha establecido un gobierno en el exilio en la montañosa ciudad india de Dharamshala.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.