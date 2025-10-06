Gran empresa europea de satélites aún necesita tiempo para concretarse, según una fuente

ROMA/PARÍS, 6 oct (Reuters) -

El acuerdo marco entre las francesas Airbus

y Thales y la italiana Leonardo para crear un nuevo gran fabricante europeo de satélites aún tardará algunas semanas, según dijo una fuente a Reuters el lunes.

La persona cercana al acuerdo dijo que los detalles cruciales siguen en discusión y que los consejos de administración de las tres compañías están trabajando para alcanzar una posición unificada.

Las conversaciones entre las empresas aeroespaciales sufrieron un revés después de que los actuales socios Thales y Leonardo pidieran más tiempo, según informó el diario francés La Tribune.

Leonardo no quiso hacer comentarios. Thales no respondió inmediatamente a las peticiones de comentarios.

"Las conversaciones con nuestros socios continúan y son de carácter confidencial; es demasiado pronto para hacer más comentarios"

Airbus y las otras dos empresas, propietarias del principal competidor de Airbus en la producción de satélites, Thales Alenia Space, llevan meses en conversaciones para crear una nueva empresa europea que compita más eficazmente con rivales de China y Estados Unidos, incluido SpaceX, de Elon Musk.

El acuerdo pretende combinar Thales Alenia Space y Telespazio dos empresas conjuntas de Leonardo y Thales, Airbus Space Systems, Airbus Intelligence y las actividades espaciales propiedad de Leonardo.

La Tribune informó de que las conversaciones se aceleraron la semana pasada, pero se toparon con un obstáculo de última hora sobre cómo se dividiría la cuota de trabajo entre las tres empresas.

