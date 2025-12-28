Gran incendio forestal sobre Innsbruck, provocado por un niño de 12 años

Hoy, el niño de doce años y su padre acudieron a la comisaría de policía de Innsbruck, alegando haber iniciado el incendio.

Ocho hectáreas de bosque y matorrales han ardido, según la Agencia de Prensa de Austria (APA). Más de 24 horas después del inicio del incendio, continúan las labores de extinción con un total de 140 bomberos y cuatro helicópteros. No se espera que el incendio se dé por finalizado hasta mañana.

Según informes de la policía austriaca, basados en los testimonios de padre e hijo, el sábado, durante una excursión familiar, el niño encendió un espectáculo de fuegos artificiales, provocando un incendio en un prado. Ambos intentaron inmediatamente apagar las llamas, pero no pudieron hacerlo debido a la sequía, la hierba alta y el terreno escarpado.

En ese momento, el padre llamó a los bomberos, pero debido a las fuertes llamas y el humo, la familia abandonó el lugar del incendio. También se supo que el niño ya había encendido otros fuegos artificiales durante el viaje antes del incidente.

