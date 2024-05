Gran ovación en Cannes al cineasta iraní Mohammad Rasoulof, que muestra fotos de sus actores

El cineasta iraní Mohammad Rasoulof, que acaba de huir de su país, recibió el viernes una ovación a su llegada a la sala Lumière del Festival de Cannes, antes del estreno de su película en competición, "The seed of the sacred fig".

Rasoulof, que tuvo que salir a pie de su país tras ser condenado a cárcel y latigazos, mostró ante la sala, con todos los invitados de pie, fotos de dos de los protagonistas de la película, presenció la AFP.

AFP