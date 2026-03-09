Gran parte de uranio casi apto para fabricar bombas de Irán probablemente se encuentre en Isfahán: oiea

Por Forrest Crellin

PARÍS, 9 mar (Reuters) -

Casi la mitad del uranio iraní enriquecido hasta un 60% de pureza, a un paso del grado necesario para fabricar armas nucleares, se almacenaba en un complejo de túneles en Isfahán y probablemente siga allí, dijo el lunes Rafael Grossi, director general del OIEA.

El complejo de túneles es el único objetivo que parece no haber sufrido daños graves en los ataques perpetrados en junio por Israel y Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán.

Los diplomáticos llevan mucho tiempo diciendo que Isfahán se ha utilizado para almacenar uranio al 60%, lo que el OIEA confirmó en un informe a los Estados miembros el mes pasado, sin precisar la cantidad que había allí.

El OIEA estima que, cuando Israel lanzó sus primeros ataques en junio, Irán tenía 440,9 kg de uranio al 60%. Si se enriqueciera aún más, eso proporcionaría el explosivo necesario para 10 armas nucleares, según el criterio del OIEA.

«Creemos que Isfahán tenía, hasta nuestra última inspección, algo más de 200 kg, quizá un poco más, de uranio al 60%», declaró a periodistas en París el director general del OIEA, Rafael Grossi.

Afirmó que las reservas se encontraban «principalmente» en Isfahán y que algunas de las que se guardaban en otros lugares podrían haber sido destruidas.

«La hipótesis generalizada es que el material sigue allí. Por lo tanto, no hemos visto —y no solo nosotros, creo que en general todos los que observan las instalaciones a través de imágenes satelitales y otros medios para ver lo que ocurre allí— ningún movimiento que indique que el material podría haber sido trasladado», afirmó Grossi.

Irán no ha informado al OIEA sobre el estado o el paradero de su uranio altamente enriquecido desde los ataques de junio, ni ha permitido que los inspectores del OIEA regresen a sus instalaciones bombardeadas.

El programa nuclear de Irán es una de las razones que Israel y Estados Unidos han dado para justificar sus actuales ataques contra Irán, argumentando que se estaba acercando demasiado a la capacidad de producir una bomba, a pesar de que Trump dijera en junio que los ataques estadounidenses habían destruido el programa. El OIEA ha afirmado que no tiene indicios creíbles de un programa coordinado de armas nucleares.

Las tres plantas iraníes de enriquecimiento de uranio que se sabe que estaban en funcionamiento —dos en Natanz y una en Fordow— fueron destruidas o gravemente dañadas en junio. «También hay una cantidad (de uranio al 60%) en Natanz, que creemos que sigue allí», afirmó Grossi.

(Escrito por Francois Murphy; editado en español por Javier Leira)