Gran parte del equipo de seguridad de Maduro murió en operación de EEUU: Ministro de Defensa de Venezuela
4 ene (Reuters) - Gran parte de equipo seguridad del depuesto presidente Nicolás Maduro murió en la operación realizada por Estados Unidos para capturar el mandatario en Caracas, dijo el domingo el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino.
Padrino no dio una cifra exacta de víctimas, pero respaldó la declaración de la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada y afirmó que las fuerzas armadas se han activado en todo el país para garantizar la soberanía.
La fuerza armada "rechaza contundentemente el cobarde secuestro" de Maduro y su esposa, Cilia Flores, "luego de asesinar a sangre fría gran parte de su equipo de seguridad, soldados y ciudadanos inocentes", agregó Padrino al leer un comunicado transmitido por la televisora estatal.
(Redacción Reuters)