Gran parte del equipo de seguridad de Maduro murió en operación de EEUU: Ministro de Defensa de Venezuela

4 ene (Reuters) - Gran parte de ⁠equipo ⁠seguridad del depuesto presidente Nicolás Maduro murió en ⁠la ‌operación realizada ​por Estados Unidos para ​capturar el mandatario ‌en Caracas, dijo el ‌domingo ​el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino.

Padrino no dio una cifra exacta de víctimas, pero respaldó la declaración de ⁠la vicepresidenta Delcy Rodríguez ​como presidenta encargada y afirmó que las fuerzas armadas se han activado en todo el país para ⁠garantizar la soberanía.

La fuerza armada "rechaza ​contundentemente el cobarde secuestro" de Maduro y su esposa, ‍Cilia Flores, "luego de asesinar a sangre fría gran parte de su equipo de seguridad, soldados ​y ciudadanos inocentes", agregó Padrino al leer un comunicado transmitido por la ‍televisora estatal.

(Redacción Reuters)