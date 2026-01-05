4 ene (Reuters) - Gran parte de equipo seguridad del depuesto presidente ⁠Nicolás Maduro murió ⁠en la operación realizada por Estados Unidos para capturar al mandatario en Caracas, dijo el domingo el ⁠ministro ‌de ​Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino.

Padrino, quien no dio una ​cifra exacta de víctimas, respaldó la declaración de la ‌vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada y ‌afirmó que las ​fuerzas armadas se han activado en todo el país para garantizar la soberanía.

La fuerza armada "rechaza contundentemente el cobarde secuestro" de Maduro y su esposa, Cilia Flores, "luego de asesinar a sangre fría gran parte de su equipo de seguridad, soldados y ciudadanos inocentes", agregó Padrino, rodeado ⁠del alto mando militar, al leer un comunicado transmitido por la televisora estatal.

En ​las fuerzas armadas "estamos unidos y cohesionado ante la agresión imperial", señaló Padrino, quien catalogó la incursión ordenada por el presidente Donald Trump de "agresión militar bárbara" y "antijurídica" que "ha vulnerado nuestra soberanía".

Maduro se encontraba el domingo en un centro de detención ⁠de Nueva York a la espera de recibir cargos en su ​contra por narcotráfico. Las calles de Venezuela estaban mucho más tranquilas que de costumbre el domingo, mientras los venezolanos discutían ansiosamente lo que vendría ‍después. Algunos se abastecieron de artículos de primera necesidad, pero muchos se quedaron en casa.

En su alocución, Padrino también leyó un comunicado del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, en el que ​señaló que "el Gobierno Bolivariano garantizará la gobernabilidad del país, y nuestra institución continuará empleado todas sus capacidades disponibles para la defensa militar, el mantenimiento del orden interno ‍y la preservación paz".

